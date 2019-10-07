【碧藍航線．攻略】台服正式上線　艦船配置新手需知

話題人氣手遊作《碧藍航線》艦B台服終於上線！伴隨動畫版正式播放，是否有吸引到你嘗鮮衝動呢？筆者特意準備了一系列的基礎教學，助大家認識遊戲。既然艦B也是一隻艦船的收藏遊戲，不同的艦船少女有什麼分別，角色應如何配置？ （註：以下截圖為部分取自日服）

【碧藍航線】艦船主要分為6類艦種

遊戲的艦船分為戰艦、空母、重巡、輕巡、驅逐、及工作艦。其中戰艦及空母會分別細分為巡洋戰艦、輕空等，但基本性能與戰艦及空母差不多。

工作艦是特殊的維修（補血）艦，在遊戲中後期有相當價值。

潛水艇在台服仍未實裝，所以不作介紹。

戰艦、空母、工作艦是主力艦隊，又稱為後排艦；重巡、輕巡、驅逐是前衛艦隊，又稱為前排艦。玩家在戰鬥中可控制前衛艦移動攻擊，並待後排艦特殊攻擊儲槽完畢後按鍵發動攻擊。戰艦的攻擊可手動描準，空母按攻擊瞬間有消彈作用（類似STG遊戲中的丟大彈）。

碧藍航線台服正式上線，登入畫面是企業，未曾出現過日陸韓服的新作畫。（遊戲截圖）

配置分為前排與後排，玩家真正操作的角色只有前方三人。（日服遊戲截圖）

以下是各類艦船的一般介紹：

驅逐

移動速度最快但血最少，輸出主要依賴魚雷攻擊。驅逐魚雷攻擊實質在遊戲中擁有最強攻擊力。

輕巡

移動速度一般血量適中，輸出主要分為砲巡（美系）及雷巡（日系），砲巡火力輸出平均，可視為主力；雷巡雖火砲能力較弱但可使用魚雷打爆發輸出。另外輕巡平均對空能力較高，部分專屬對空艦均是輕巡。

重巡

移動速度最慢但血量高，主要分為攻擊型及防護型，攻擊型可當成血厚一點的輕巡，防護型則大都擁有全隊防護技能。總合攻擊力有遜於輕巡的，也有強於輕巡的。

戰艦／戰巡

戰艦為全遊戲中艦船血量最高，強弱主要看技能，部分戰艦擁有彈幕技，可作追加攻擊及清小兵。戰艦副砲比巡洋戰艦更易清理自爆船。

空母／輕空母

空母攻擊手段為爆擊機及魚雷機，每個航母均有各自固定的搭載分配，兩者各有優劣。戰機搭載會影響制空力，制空強弱在遊戲後期會變得重要。輕空母血量較空母低得多，但一般擁有特殊技能，如補血技。

工作艦

目前遊戲只有兩架工作艦，功能都是補血用。工作艦自身無法攻擊，但可協助防空。有工作艦的艦隊彈藥會+1，同時不僅可在戰鬥中補血，MAP上可使用3次額外修理回血。

後排正中央是旗艦位置，被擊破會強制戰鬥失敗，所以一般會放置最高血量的戰艦。附圖為加斯科涅號，二期開發艦未實裝。（日版遊戲截圖）

角色強弱不只看稀有度，等級和裝備也非常重要。（日版遊戲截圖）

【碧藍航線】配置簡易攻略

前衛的配置一般採用「巡洋—驅逐—巡洋」，把驅逐放在中央的做法，巡洋可以是輕巡或重巡，在移動時作盾牌使用。當然3巡洋的也是可行。

主力配置一般把戰艦放在正中央，雙戰艦或雙空母則隨意，只有後期敵航空攻擊特別誇張的關卡才有必要雙空母。

另外需留意戰鬥時無必要六艦齊上，實際六艦齊上相當耗油，這遊戲的油補充雖叫不上慢，但六艦齊上會很快把油消耗殆盡。因此應按敵方強弱增減上場，刷圖時一般單後衛或雙後衛加雙前衛，3至4艦已很足夠。

金布里在遊戲初期很珍貴，但實際在遊戲中後期會愈來愈普遍，不用擔心不夠用。（日版遊戲截圖）

使用布里限界突破

角色初期狀態下只能升至70級，若需進一步升級就需要限界突破。限界突破除「吃自己」外還可以使用「布里」的鑽頭艦。紫布里可以升由N至SR級的艦，金布里則只用於SSR級。

限界突破除可提高等級限制外，亦可增加砲台數量等能力值，雖會增加油耗但整體可令艦船能力更出色。