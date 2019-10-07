【碧藍航線．攻略】初期入手艦哪個好用　從驅逐至空母艦船推薦

【碧藍航線．攻略】《碧藍航線》艦B角色眾多，初心者走進遊戲應該要練一艘？雖然遊戲因角色取得難度不高，並不需要特意刷首抽，但角色還是有強弱之分，玩家應如何選擇？以下為大家介紹部分遊戲初期容易到手且強力的艦船。 （註：以下截圖為部分取自日服）

首先說明碧艦航線與《艦隊收藏》一樣，都是角色收藏遊戲。實際遊戲有一個名為「艦船技術」的系統（台服未實裝），每當角色升等至120級時都會獲得各陣營技術分數，增加全體角色能力。也就是說，滿級的角色愈多，角色整體的能力就愈強，即使是N艦也有滿級價值。

為方便初心者，以下讓筆者介紹數艘遊戲初期常見，易到手的角色，讓各位參考。

日服至今已推出超過400名角色，自然有強弱之分。當然因遊戲可手操關係，角色能力倒也可用手動解決，少有「無某船無法通關」的情況。（日服遊戲截圖）

（按圖放大，圖片說明有角色簡單介紹）

+ 6 + 5 + 4

豆知識：為何叫「艦船」而不是「艦娘」？

艦B遊戲中的角色全稱為「艦船」而不是「艦娘」，是因為艦娘已被註冊為商標，是日本遊戲的《艦隊收藏》所有，艦娘無法直接汎指擬人化艦船。艦B官方在去年9月，正式把遊戲中的角色統稱為「KAN-SEN」，全稱為「Kinetic Artifactual Navy-Self-regulative En-lore Node」。

不過由於全稱太長，而「KAN-SEN」是日語「艦船」的發音，所以艦船成為了本作稱呼角色的名稱。

+ 4 + 3 + 2

薩拉托加不論充值額，只要充值就送，是初期遊戲中最實用可成主戰力的空母。（遊戲截圖）

在此補充以上的介紹僅為初期較易入手的部分艦船，不代表沒介紹的角色無使用價值。舉例重櫻的戰艦扶桑山城雖然能力較弱，但因稀有度低可在刷圖降低油耗壓力，只要有練度能過版可選擇出擊。兩者亦可改造成航空戰艦，可攻擊之餘亦可召喚飛機消除敵彈。

又如稀有N的鐵血柯尼斯堡級輕巡三姊妹，除因都是改造艦外，在未來的開發系統中，為開發羅恩時可選擇出擊。因稀有N油耗是最低的，用作刷羅恩經驗時會特別省油，現在開始使用升等並無損失。