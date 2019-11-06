【LUIGI'S MANSION 3】路易吉洋樓 3 攻略　害羞幽靈攻略法

任天堂 Switch《LUIGI'S MANSION 3》路易吉洋樓 3 除了寶石之外，第二個收集元素便是害羞幽靈（怕醜白幽靈），以下就詳細解說吸齊它們的方法。

害羞幽靈的機制與感應

首先害羞幽靈的特點就是「打敗該樓層的BOSS後才會出現」，所以首次探索時不會發現到。當回到已攻略的樓層時，可以靠手掣的震動來偵測害羞幽靈，它們的所在地是有隨機性，有機會不同。要留意是的能感應震動的只有傀易吉，故此傀易吉背在身上時路易吉是會震動，而如果傀易吉分開了行動，是需要靠傀易吉操作者時才會出現震動，在雙打時要注意。因為最上15F沒有害羞幽靈(LAST BOSS便是)，害羞幽靈總數只有16隻。

能感受震動的只有傀易吉

用管風琴 BGM 確認

另一點要留意的，是手掣常常會突然震動一下，但並不代表該地區有害羞幽靈。確認該區有害羞幽靈其實可以靠遊戲音樂，一旦音樂轉換成「管風琴」的壯烈BGM，即是害羞幽靈就在此。此時要特別小心行動，因為害羞幽靈已躲在某一物品內，而且每次都有隨機性。一旦進行任何物品的調查，害羞幽靈便會有反應，如果調查位置錯了，害羞幽靈就會逃去並轉地區，費時失事。所以當聽到管風琴BGM，便要細心感受手掣的震動，在找出震動最強的物品才好進行調查，包括了按X調查及用吸盤破壞。

經常會出現兩件物件放在震動源頭的地方，要仔細感受哪一個比較震

害羞幽靈簡單收服

當成功一下發現害羞幽靈，便會進入戰鬥環節。戰鬥的方法與其他幽靈不同，但也算極簡單。就是直接用夜光燈照射它，維持一段時間後便可照暈，此時吸起舌頭便可攻擊。因為戰鬥時會有霧氣，查看到地面痕跡可快速定點射夜光燈，當熟習了亦可在攻擊一輪後直接夜光燈再追擊。

部位害羞幽靈出沒地區（位置是隨機，只供參考）

+ 12 + 11 + 10

全害羞幽靈收服報酬

當找齊及找服全部害羞幽靈，便可取得遊戲內的成就實績。其次就是像全寶石那樣，回到博士實驗室的「展示台」會追加「手電筒Type T」。預設的照明燈會映出害羞幽靈的樣子，非常可愛。雖然只是外觀上的轉變，不過在連線協力時也會顯示給其他玩家看，也算是一種「玩熟悉了遊戲」的證明。