《天堂2M》韓國預約突破700萬人創史上最高！11月27日正式推出

韓國 NCsoft 預定於 2019 年 11 月在 PC 與手機平台上推出，支援「Purple」手機／電腦不同端末跨平台同樂的《天堂2M》（Lineage II M），官方特出本作特別影像，並由 NCsoft CCO（Chief Creative Officer）創意總監「金澤辰（김택진）」於影像中正式宣告，本作將決定於 11 月 27 日正式推出登場！

而隨著這次《天堂2M》發售日正式決定，官方也宣布，本作自推出預約註冊以來，短短 57 天時間，截至 11 月 1 日為止，預約註冊人數已經突破 700 萬人，創下韓國預約註冊人數最高紀錄。

目前本作不但在官網推出預先創角（可先行設定角色名稱與種族、職業）與血盟預創活動，也在官網推出特別小遊戲，玩家們只要完成小遊戲即可獲得點數，並可使用賺取累積的點數在遊戲正式推出前取得「英雄武器箱」等豐富特典獎勵，有興趣的玩家們不妨現在就趕快上官網參與同樂吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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