【GGEN CROSSRAYS】火線縱橫體驗版試玩　新系統遊擊軍團超強！

遊戲動漫
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《SD Gundam G Generation Cross Rays》（SD高達G世代 火線縱橫）同步推出PS4及Switch的體驗版DEMO，而且PS4版更加有已經載有中文版本，今集如何，率先同大家試玩：

首先要讚一讚的是今作也設有「香港繁體中文」，可以看到「高達」而不是「鋼彈」，BANDAI NAMCO 繼續有體貼香港玩家

體驗版率先玩四大外傳

今集 GGEN Cross Rays 完全脫離 UC 系譜，定位是「原作體驗向」的遊戲。參戰的系列主要是 WING、SEED、00、鐵孤四大系列，加上它們的外傳漫畫、小說等，共二十多個作品的機體與角色。從體驗版進入劇情模式，可以看到四大系列最主要的13個故事分流：

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至於今次體驗版則可以遊玩當中四個分流的第一章，包括W G-UNIT、SEED ASTRAY、00 F及鐵血孤兒月鋼。

比較重點的劇情會有語音，沒看過外傳也能投入其中

超流暢、華麗戰鬥畫面

近年 GGEN 的戰鬥畫面越做越靚，雖然與「機戰」的2D作畫有明顯不同，但是上作 Genesis 的3D SD機體已經很順眼，而且戰鬥動作也非常流暢。今集的 GGEN Cross Rays 有著如上作優秀的表現力，PS4版本進入戰鬥也是瞬時的極流暢，四大系列的機體動作都有用心製作，加上駕駛員的 Cut Scene 非常迫力。美中不足的是戰鬥動畫沒有倍速的指令，只能選擇看或者簡易化SKIP。

戰鬥畫面很流暢又很型，加上GGEN的彈幕命中系統，閒時觀看很不錯

新系統「遊擊軍團」 與艦戰脫勾

今次體驗版可以試到新系統「遊擊軍團」。以往我們的編隊都是用一架戰艦然後內裡組成兩個小隊，而「遊擊軍團」就是去除了戰艦，直接編成最多8機的軍團。實際試玩後發覺遊擊軍團實在很強，因為它有獨立的回復系統，有點類似戰艦軍團的Master Unit，但是全體受惠。「遊擊軍團」成員每回合都能回復30%EN，當鄰近隊員時則可變成回復HP及EN，而且隨著隊員越多HP回復就更多，令整個軍團都有非常驚人的續戰力，不需打到沒EN或沒HP就回戰艦。

沒有戰艦的遊擊軍團，可組8機而且也可裝 SFS 提供移動力與地形補正

軍團自帶自復機能，鄰近隊友回 HP，不鄰近可回 EN 30%

「遊擊軍團」也有著「遊擊聯攻」，能讓全體軍團成員支援砲擊，「遊擊聯攻」亦可以進行 Multi Lock 攻擊復數敵人，而且消耗 EN 也只是由主攻者消費。因為任何一位遊擊軍團成員都能夠使出，比起上集要衝架戰艦上去的「戰艦聯攻」更有彈性。當然，「遊擊軍團」的缺點就是沒有戰艦以及Master Unit，不能擄獲敵戰。

遊擊聯攻輸出力高又可以Multi Lock，而且任何成員都可使用，只是有射程限制

「全部移動」便利的「平A」攻擊

今集 GGEN Cross Rays 亦有個「全部移動」指令，無論是遊擊軍團還是戰艦軍團都可以使用。使用時與一般的移動及攻擊無異，但是在機體完成行動後，其軍團隊伍的其他成員便會全自動跟隨該機的位置移動，並且會自動在移動後攻擊射程內的敵機。性能上有點類似玩即時戰略的「平A」（Attack鍵直接拉過去，不對每個單位進行細微操作）。此功能對於我方已經是壓倒性，或者想偷懶快點行軍時也非常好用。

對於易玩的關卡或已經壓勝的回合，索性用「全部移動」直接掃場

GGen Cross Rays其他元素：

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《SD Gundam G Generation Cross Rays》體驗版的記錄存檔可以承繼至正式版，有鎖定 LV20 及資金 200萬上限，有興趣的話不妨率先試試及培育出基本的隊伍。另外體驗版中「開發」、「設計」、「交換」都是鎖上了，而且提供的關卡未見有敵人戰艦，換句話說未能令敵機舉白旗「擄獲」。關於機體開發的部份可能要等到正式版才玩到了。

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