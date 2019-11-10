《為美好的世界獻上祝福！Fantastic Days》手遊封測招募開始

日本Sumzap預定於2019年在iOS／Android等手機平台推出，目前預約註冊活動也正在官網進行中，以人氣動畫／漫畫／輕小說《為美好的世界獻上祝福！》為題材的 RPG 新作《為美好的世界獻上祝福！Fantastic Days》（この素晴らしい世界に祝福を！ファンタスティックデイズ），宣布將於近期展開 CBT 刪檔測試，並自11 月 8 日起展開封測招募讓玩家們申請預約。

（Gamebase授權使用）

本作是一款以「暁なつめ（曉夏目）」人氣作《為美好的世界獻上祝福！》為題材，讓玩家們在手機上也能享受原作歡樂異世界冒險樂趣的RPG新作。在遊戲中，除了將會收錄原作眾多人氣角色如虹魔法師惠惠等再度登場，讓玩家們從喜歡的角色裡自由編輯隊伍組隊冒險外，整篇故事主線都將會採用全語音方式進行，展開一場手機版原創的全新異世界歡樂冒險！

（Gamebase授權使用）

至於在本作 CBT 刪檔測試方面，預定將自2019年11月28日中午起至2019年12月2日下午為止，官方將自日本時間11月8日起至11月21日17:59 為止進行測試玩家招募，預定招募iOS／Android玩家各2,500 名（合計共 5,000 名，報名人數超過時將以抽選決定）。想要搶先體驗本作內容的玩家們，不妨現在就趕快上報名頁面來進行申請預約吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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