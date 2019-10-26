鈴木KONOMI再開香港演唱會　日本動畫歌后無慮局勢堅持來訪

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

告訴ACG迷一個好消息，日本動畫樂界新天后鈴木KONOMI（このみ）將無慮社會局勢，如期在11月3日訪港假九展開演唱會！連續多年無間斷地「一年一會」，歌迷們洗定耳仔到時入場啦！

鈴木KONOMI（このみ）自2011年出道後人氣有增無減，幾乎包辦角川近年熱門作品如《LOST SONG》、《空與海洋之間》的動畫歌曲，她已被視為現役ACG歌手中的天后，炙手可熱。難得的是她由2014年首次訪港後，連續多年均實行和本地樂迷之約定，每年一度的香港演唱會「Konomi Suzuki Asia Tour 2019 in Hong Kong」今年也如期舉行！在錯失了水樹奈奈之後，香港ACG迷還好有鈴木KONOMI親臨高歌打氣。

「Konomi Suzuki Asia Tour 2019 in Hong Kong」今年也 如期舉行！

於開騷之前，鈴木KONOMI除了對再訪香港感到期待外，還大表希望吃她最愛的美味蟶子。而提及新一次演唱會，她就指相對過去的演唱會，今次以送上歌曲為主，並以於11月6日發售的新專輯「Shake Up！」做基礎歌單，配合動畫《NO GAME NO LIFE 遊戲人生》主題曲《This game》、《結界女王 震顫》的《AVENGE WORLD》、《Re:從零開始的異世界生活》的《Redo》等耳熟能詳的大熱歌曲，聯同樂隊現場演奏，務求帶給香港樂迷跟日本一樣震撼的演唱會氣氛。

「Konomi Suzuki Asia Tour 2019 in Hong Kong」詳情

日期：2019年11月3日(星期日)
時間：晚上6:00
地點：九龍灣國際展貿中心地下Music Zone@E-Max
電話：2111-5333（10am~8pm）
主辦：www.ed-production.com.hk
 

The Last of Us Part II 宣布延期！頑皮狗：現時遊戲未達要求
超合金魂 十五機合體《機甲艦隊》 率先開箱試玩【有片】
日本母親手繪超精細ZELDA:BOTW地圖　道具全收錄比遊戲地圖更仔細
《三國志14》公開「內政」詳細資訊　戰鬥「陣形」變化多端
【初音未來手遊】《Project Sekai》情報　豪華聲優陣組五大樂團
【Disney Pop Town】迪士尼全新可愛手遊推出　收集服裝重建城鎮
Nintendo TOKYO 任天堂 涉谷專門店 11月開張．教你抽籤首日入場
PS5 發售日﹑價錢消息流出！比 PS4 開賣更貴　但玩家照受？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。