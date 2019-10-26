鈴木KONOMI再開香港演唱會　日本動畫歌后無慮局勢堅持來訪

告訴ACG迷一個好消息，日本動畫樂界新天后鈴木KONOMI（このみ）將無慮社會局勢，如期在11月3日訪港假九展開演唱會！連續多年無間斷地「一年一會」，歌迷們洗定耳仔到時入場啦！

鈴木KONOMI（このみ）自2011年出道後人氣有增無減，幾乎包辦角川近年熱門作品如《LOST SONG》、《空與海洋之間》的動畫歌曲，她已被視為現役ACG歌手中的天后，炙手可熱。難得的是她由2014年首次訪港後，連續多年均實行和本地樂迷之約定，每年一度的香港演唱會「Konomi Suzuki Asia Tour 2019 in Hong Kong」今年也如期舉行！在錯失了水樹奈奈之後，香港ACG迷還好有鈴木KONOMI親臨高歌打氣。

「Konomi Suzuki Asia Tour 2019 in Hong Kong」今年也 如期舉行！

於開騷之前，鈴木KONOMI除了對再訪香港感到期待外，還大表希望吃她最愛的美味蟶子。而提及新一次演唱會，她就指相對過去的演唱會，今次以送上歌曲為主，並以於11月6日發售的新專輯「Shake Up！」做基礎歌單，配合動畫《NO GAME NO LIFE 遊戲人生》主題曲《This game》、《結界女王 震顫》的《AVENGE WORLD》、《Re:從零開始的異世界生活》的《Redo》等耳熟能詳的大熱歌曲，聯同樂隊現場演奏，務求帶給香港樂迷跟日本一樣震撼的演唱會氣氛。

「Konomi Suzuki Asia Tour 2019 in Hong Kong」詳情

日期：2019年11月3日(星期日)

時間：晚上6:00

地點：九龍灣國際展貿中心地下Music Zone@E-Max

電話：2111-5333（10am~8pm）

主辦：www.ed-production.com.hk

