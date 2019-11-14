《RO仙境傳說》系列推出大量新作！韓國電玩展上釋出宣傳影片

之前曾為玩家們介紹，隨韓國 G-Star 2019 電玩展即將自 11 月 14 日～17 日在韓國釜山正式開幕，Gravity（格雷維蒂）也將於會場展出多款即將於 2019 年下半年至 2020 年期間陸續推出的多款《RO 仙境傳說》相關系列新作與玩家們見面；如今官方特地釋出本次 G-Star 2019 展出遊戲的最新宣傳影片與主視覺美術讓玩家們確認欣賞。

在這次 G-Star 2019 電玩展中，Gravity 一口氣展出旗下《RO 仙境傳說》多款系列新作，其中除了包括《Ragnarok Origin》、《Ragnarok X：Next Generation》與《Ragnarok Crusade：Midgard Chronicles》等三款新作 MMORPG，還有 11 月初甫於泰國推出的戰略 RPG《Ragnarok Tactics》、放置系 RPG《加油吧，突擊！仙境傳說》最新版《加油吧，突擊！仙境傳說2》等多款《RO》系列新作外，還有 RPG 新作《The Lost Memories》、三消益智《Ms.Naomi's Puzzle》，以及 GROW 沙盒發展型《Fuddled Muddled》等等。

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而在這次的公開中，官方除了釋出上述新作遊戲的最新宣傳影片讓玩家們欣賞之外，同時也公開這些新作遊戲的主視覺美術，喜歡《RO》系列的粉絲們不妨現在就趕快先來欣賞確認看看，感受一下 Gravity 所即將帶來的一連串《RO》風暴魅力！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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