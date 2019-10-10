高達40周年Gupla EXPO　MG巴巴托司 HiRM神高達 閃光凱撒衛睇實物

高達今年進入40週年，而來年就是高達模型GUNPLA 40週年（鋼普拉／ガンプラ／Gundam Plastic Model之日文簡稱），BANDAI在奧海城舉行GUNPLA EXPO 2019 活動，除了3米高迷惘高達紅色機鎮場，原來場內有多款未發售模型率先展出！買完12款限定品模型，還有很多影相位。

3米高！Astray Gundam Red Frame 迷惘高達紅色機

這款首次在香港展出的巨型高達像，身型比例好，細節比以往在時代廣場看那些更仔細，甚至有透明部件以及機身印字及圖案，拔刀的動作也很威武，到場必影。它身後又有個小型的紅迷模型區，bandai的確好喜歡出紅迷……

3米高 Astray Gundam Red Frame 迷惘高達紅色機（鍾世傑 攝）

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高達歷代作品模型展

這條隊道有吉姆和渣古兩隻兵仔看守，進入後會看到由1979年元祖《機動戰士高達》至最新的「標輝」、「雷霆戰線」等TV、OVA、電影高達作品模型（不過少了F91）。

一齊走入高達模型時光隧道。（鍾世傑 攝）

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40年高達主角機 模型圖輯（點圖放大）

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離開回顧區後還有《Build Diver》及最新網上續集《Gundam Build Divers Re:RISE》的展區。（鍾世傑 攝）

3款未發售新作 God Gundam / Penelope 模型

之前在「時光隧道」中，《鐵血的孤兒》主角機巴巴托司高達是11月才發售的MG模型版本！而場內其實另外展示了10月尾推出的1／100 HiRM 神高達，以及1／144 HG《閃光的凱撒衛》「雞頭高達」RX-104FF Penelope 。現在一次睇3部的圖輯。（點圖放大）

有人覺得HiRM神高達手腳粗而短，但其實做了動作後完全沒這個感覺。（鍾世傑 攝）

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即買又有即砌都有

場內有巨大的高達模型pop up store，收銀處旁邊有個「LIGHTING ROOM」黑房，展示了PG Exia、楊過、獨角獸、妖女等4款LED發光模型。牆上的PG Exia 投映映像也十分有型。而在店子一角，原來更有一些非高達類的模型新作，當中就有同樣未發售的帝皇萬能俠！

此外，6歲至12歲小朋友更可參加高達模型教室，專業導師教導。每節45分鐘，名額8名，先到先得，額滿即止。（需使用商場分數換領，請自行查詢細節），完成後的高達可以拿走。另外，大人可玩30 MINUTES MISSIONS模型鬥快砌模型比賽，勝出可拿走

場內有巨大的高達模型pop up store（鍾世傑 攝）

最後記得去「LIGHTING ROOM」黑房，展示了PG Exia、楊過、獨角獸、妖女等4款LED發光模型。牆上的PG Exia 投映映像也十分有型。（鍾世傑 攝）

《SD高達 三國創傑傳》其實是亞洲區限定的模型作品，場內有小朋友身高的劉關張桃園結義場景，還有不少作品展出。（鍾世傑 攝）

3位最為人認同的高達機械設定師：大河原 邦男、海老川 兼武、Katoki Hajime 模型展區。（鍾世傑 攝）

12款限定高達模型，分11月11日、11月18日兩批首賣。（鍾世傑 攝）

12款會場限定模型一覽圖輯（6款11號開售／6款18號開賣）(點圖放大)

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