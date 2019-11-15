【Switch】《DAEMON X MACHINA》與科幻經典《交響詩篇》合作

《DAEMON X MACHINA》與動畫《交響詩篇Eureka Seven》的電影版《交響詩篇艾蕾卡7 Hi-evolution》合作，玩家將可操作主角機Nirvash。

《DAEMON X MACHINA》是由《Armored Core》系列開發早佃健一郎與機設大師河森正治合製的Switch機械人射擊作品。雖然視覺效果相當有型，但就被玩家認為內容不夠充實，但始終《AC》是由PS1代開始的老作品，要一隻新作去跟它併充實度，有點強人所難。

Nirvash將參戰《DAEMON X MACHINA》（影片截圖）

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《DAEMON X MACHINA》亦有努力充實內容，近日公布與經典動畫《交響詩篇Eureka Seven》合作，主角機Nirvash將會參戰，看預告片，其行動明顯比《DAEMON X MACHINA》內原有的機體更靈活，不知遊戲能否重現Nirvash獨有的飛天滑板飛行方式呢？又其他同劇機體又會否客串呢？

game內將可得到男主角蘭頓·薩斯頓（Renton Thurston）的服裝。

由於只是其服裝客串，所以樣子跟真人有點分別。