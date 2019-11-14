Death Stranding 小島秀夫向港人送祝福　參加活動贏親筆簽名小鴨

遊戲動漫
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神級遊戲製作人小島秀夫的新作《Death Stranding》死亡擱淺已經推出，相信不少人已經努力地為團結美國而到處送貨。因為遊戲推出小島秀夫亦著手一系列宣傳活動，更在Twitter向香港人釋出善意。

而小島秀夫剛剛在Twitter推特發出一則貼文，內容很簡單就是「懷著愛意，獻給香港人」以及遊戲其中一句宣傳標語「TOMORROW IS IN YOUR HANDS」，並附上四張大批黃色鴨子「Ludens Duck」（小島工作室Kojima Productions的吉祥物之一）的照片。

日語「愛をこめて」通常包含祝福的意思，雖然小島並沒有表明什麼特定立場，但可以說他是在為香港人送上祝賀，而鴨子的黃色對香港人來說更是份外有親切感。至於小島在貼文中引用的「TOMORROW IS IN YOUR HANDS」是否有什麼含意，就由各位讀者自行揣摩參透了。

而照片中的一堆黃色小鴨應該就是香港抽獎活動的獎品了：PlayStation香港亦舉辦特別活動，只要在Facebook的指定貼內依指示參加抽獎活動，即有機會獲得小島秀夫及新川洋司（《Metal Gear Solid》、《Death Stranding》主美術）親筆簽名之小鴨一對，名額更多達80個，獲得小島神親筆簽名的機會並不多，踴躍參加吧。

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