【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 主線流程圖文攻略（一周目‧上）

【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略】在全球均極受歡迎的遊戲系列《Pokemon》（精靈寶可夢 / 寵物小精靈）最新作劍/盾 Sword / Shield 已經推出，相信一眾訓練員已急不及待在伽勒爾地區中冒險。以下送上主線流程攻略，助大家快速通關。

每一代Pokemon的主線流程大概都差不多，都是打完8個道館然後打淘汰賽再打冠軍最後面對神獸。筆者本身沒什麼Pokemon經驗，但感覺今次的主線流程並不長，如果直衝主線、不太花時間捉路邊的精靈的話，應該不用二十小時便可以完成整個主線（含二周）了。而其遊戲對每一個目的地都有清楚指示，不知道/忘記了要做什麼的時候，打開背包就可以看到提示了，因此以下只簡略說明主線的流程。

1. 遊戲開始，首先跟隨你的勁敵赫普行動；在木桿鎮迎接伽勒爾地區冠軍也就是赫普的大哥回家後，挑選你的御三家（筆者選了火），然後就進行系列傳統的第一次勁敵戰。

+ 4 + 3 + 2

2. 劇情後進入微寐森林，一直進入到最深處，會遇上封面神獸，進行一場必敗戰後被冠軍救回。然後回到村子和媽媽告別，出發前往木桿鎮拿取寶可夢圖鑑。

+ 9 + 8 + 7

3. 接下來去2號公路盡頭博士處取極巨腕帶，中途會有幾個訓練家對戰，到達博士處時也會再次和赫普對戰，戰後得到冠軍的推薦信，可以參加道館挑戰了。

+ 7 + 6 + 5

4. 接下來就正式開始冒險了，回到木桿鎮乘火車到機擎市，但因為路軌被一群毛辮羊佔領，只好提早在曠野地帶下車徒步前往機擎市。建議不要在此花太多時間探索，直接前往機擎市即可，因為一來之後可以拿到單車行走更快，二來曠野平地有很多高等級（20到50）地帶，現在根本無法對應。沿路撿一下地上的道具和調查發光巢穴拿Ｗ即可。另外如果你有Pokemon Let's Go!的遊戲存檔，可以在曠野平地車站領取特別版比卡超和伊貝，記得拿取。

+ 10 + 9 + 8

5. 前往道館辦理道館挑戰的登記手續，同時可以在城鎮內各處探索及和NPC對話，可得到包括招式學習器在內的不少道具。登記後回到酒店進入劇情，和吶喊隊的人戰鬥。戰鬥後在櫃檯處辦理住宿，然後回到道館進行劇情，參加冠軍挑戰賽的開幕典禮，館主們也帥氣登場（劍和盾的館主構成會有所不同）。

+ 12 + 11 + 10

6. 接下來就是經典的8大道館巡禮了，首先經3號公路去草路鎮的草道館，途中會經過遊戲第一個迷宮礦山，不得不說的是今集的地圖和迷宮真的比較細，行幾步就穿過去了，而且在礦山出入口都有幫玩家回復活力的NPC，沒什麼壓力。不過在礦山出口會遇上另一個勁敵彼特，又是戰鬥的時候了。彼特主要使用超能力系的精靈，後期會比較難纏，現在只要用有效果的招式打就能輕鬆獲勝了。

7. 穿過礦山沿著4號公路到達草路鎮（路程相當短，一出礦山都可以看到道館了），先和索尼亞過一段劇情，然後便可開始道館挑戰。每個道館都要先完成一道館任務（可當成一個小挑戰）才能和館主戰鬥，草道館的任務是趕羊，十分簡單；戰鬥方面也沒有太大壓力，館主亞洛只會用兩隻寶可夢，如果一開始選了火系主角就更加輕鬆，不是的話也不會很難。另外一提是所有館主都會將極巨化用在最後一隻夢可寶身上，一般來說在對方派出最後一隻寶可夢時，換上有相剋招式的寶可夢上場再馬上極巨化便可輕鬆解決。

+ 15 + 14 + 13

8. 接下來就穿過5號道路去水舟鎮準備挑戰水道館，途中會遇上吶喊隊在攪事，戰勝他們後可獲得單車（終於有啦！），之後移動就變得非常快了。另外是在草道館處可以得到招式學習機「魔法葉」，頗建順路議捉一隻能學習此招式的寶可夢（例如幼棉棉20級進化成白蓬蓬），這樣水道館就會變得非常簡單。在水舟鎮盡的燈塔可和館主對話得到聯盟卡，另外是水舟鎮有賣戰鬥金錢兩倍的寶可夢攜帶道具（稍後可在地圖撿到，但先買了也沒壞處），可用來賺錢買道具和主角的衣服（很重要）。

+ 7 + 6 + 5

水道館的任務是個簡單的解謎遊戲，以開關來改變水流從而開出道路。戰鬥方面也很簡單，如果玩家隊中有白蓬蓬，只要一直使出魔法葉就能一擊打倒水道館的所有敵人。

9. 通過水道館後進入劇情會長請吃飯，劇情後就要穿過第二礦山回到機擎市挑戰火道館。途中又會和彼特和吶喊團戰鬥，最後在礦山深處找到火館主卡蕪，完成劇情前往機擎市。到達機擎市去酒店觸發劇情和瑪俐戰鬥，然後便可前往道館進行挑戰了。

+ 9 + 8 + 7

火道館的戰鬥難度也比之前兩個道館有所提升，但如果玩家至少有3、4隻20級以上的寶可夢也問題不大。唯一要注意是館主卡蕪的王牌焚焰蚣相當強，如果能事先準備岩石、飛行或水系的招式來處理牠會較輕鬆。（焚焰蚣是很實用的寶可夢，推薦大家都練一隻，會令主線難度大大下降）

後續攻略請見中及下篇：

【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 主線流程圖文攻略（一周目‧中）按此前往【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 主線流程圖文攻略（一周目‧下）按此前往