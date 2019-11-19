【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 主線流程圖文攻略（一周目‧中）

【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略】在全球均極受歡迎的遊戲系列《Pokemon》（精靈寶可夢 / 寵物小精靈）最新作劍/盾 Sword / Shield 已經推出，相信一眾訓練員已急不及待在伽勒爾地區中冒險。以下送上主線圖文流程攻略一周目的第二部份，助大家快速通關。

本文承接主線流程圖文攻略（一周目‧上）：

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10. 打完火道館便算完成一個階段，之後要出發挑戰其他道館，首先要去拳關市，之前打過三位館主會來送行。拳關市要在機擎市外徒步（單車）穿過曠野平原前往，同樣由於會經過等級比自己高的地帶，一樣不用在效外花太多時間盡快去拳關市便可。到達拳關市後會有幾段劇情和戰鬥，最後在拳關市寶物庫找奇巴納（龍系館主），接著會在寶物庫內遇到索尼亞，摸索伽勒爾地區的歷史。

11. 見完索尼婭後便可以穿過6號道路前往位於溯傳鎮的格鬥（劍）或幽靈（盾）道館。還是老樣子遇上吶喊隊，打跑他們吧。6號道路算是個小型迷宮，有不少地方需要爬樓梯上落，但是只有三數個分支路不太難行。到達溯傳鎮後則要再和赫普打一場（$$$），值得一提是有不少道具可以回收。此外鎮內有兩個商人，一個賣隨機寶物，另一個會每日一次以高價回收玩家的換金道具（大蘑菇等），可多加利用。另外一提是化石學者也在6號公路，找到化石後可以在此復原成寶可夢。準備好後就可以去踢館了。

+ 3 + 2

如果是劍版打的是格鬥道館，由於格鬥弱飛行、超能力和妖精，如果玩家有練高傲雉雞或鋼鎧鴉等飛行系精靈，戰鬥就會變得十分簡單，一個空氣斬就是一隻。道館任務則是像機動遊戲般的轉轉杯，順時針轉是向右、逆時針轉是向左，都很簡單。

12. 打完格鬥道館會在門外觸發劇情見到索尼婭，陪她去看鎮內的壁畫，不料（也可以說不出所料）彼特又在攪事，和他打一場後彼特被會長帶走還被取消選手資格。接著壁畫倒塌，露出裡面藏著的兩尊雕像。劇情後繼續踢下一個館，今次要穿過迷光森林去舞姿鎮打妖精道館。迷光森林的地圖也一樣很細，很快就能穿過了；這裡能遇到超能力和妖精系的寶可夢，建議可以捉和練一隻妖精系的（如提布莉姆），用來應付之後的龍系道館。

+ 4 + 3 + 2

妖精道館的任務是和訓練員對戰+問答遊戲，答對就可以上buff，答錯就會被debuff。問題都是二選一答案也很簡單。真的很怕答錯可看答案：鋼屬性、可賀、蛋包飯、魔術師、紫色、16歲（答88歲的話被說沒禮貌而被debuff）。戰鬥方面妖精屬性弱毒和鋼，毒的招式比較好不找，比較容易的方法是找一隻鳥系寶可夢學鋼翼，一招就是一隻。

13. 踢完妖精道館在門外遇到館主波普拉，和她一起回到拳關市後巧遇彼特，可憐（也許不那麼可憐）的彼特就那樣被波普拉抓回去妖精道館訓練。然後向右走觸發劇情，之後便可前往7號公路向下一個道館岩石道館。剛進入7號公路時又要和赫普戰鬥，注意這一次的赫普會突然變強很多，更會派出卡比獸作戰，如果是直衝主線沒怎麼升等、又沒有格鬥系招式的玩家會很吃力。打嬴後就沿7號和8號公路前進，8號公路又是一個有樓梯的小迷宮，這裡的敵人等級也比之前明顯提升。穿過公路後來到戰競鎮準備挑戰岩石（劍）或冰（盾）道館。戰競鎮裡有NPC會傳授招式「流星群」，有龍系寶可夢的玩家要留意。

+ 3 + 2

岩石道館的任務是陷阱探測，算是所有道館任務中最麻煩的一個，陷阱用眼看不出來只能以探測器來感應，越接近陷阱探測器（Joy Con）震動就會越強，踩到陷阱就會回到起點（不用怕中間有check point），加上有沙塵視野不好認路也很麻煩。如果覺得太煩可以直接看下圖的陷阱分佈位置。戰鬥方面，岩石系的弱點很多：格鬥、地面、鋼、水、草，正常來說隊伍總是有招式能剋制的，用相剋的招來打就好。只是注意飛行和火是怕格鬥的，如果是用火主角的二連踢或以飛行系精靈用鋼翼，小心一招打不倒對方時會反被秘殺。

14. 打完道館又有劇情，先陪索尼婭吃飯，然後又和赫普戰鬥，接下來就經9號公路去尖釘鎮打惡系道館。在途中又會遇上吶喊隊，解決他們後獲得水上單車（終於！），之前一些看到又不能去的地方（如曠野平原中的湖）就可以去到了。來到尖釘鎮大門發現被吶喊隊鎖上，瑪俐帶你來去旁邊的小路入口，但要先打倒她才放你進去，就成全她吧。進了小鎮，但其實這裡除了道館以外就什麼也沒有了，主要就是可以用堵攔熊來交換關都地區的魔牆人偶（吸盤小丑）。道館戰就是一直突破沿路的吶喊隊來到館主面前。另外要注意這次道館戰是不能使用極巨化的。

+ 8 + 7 + 6

惡系怕蟲、格鬥和妖精，如果有格鬥系或者能學習「劈瓦」的夢可夢（一招一隻），戰鬥就會十分輕鬆，充其量就是最後的坦克臭鼬因為是毒+惡屬性，只怕超能力和妖精屬性的攻擊，但也可以用正常發揮威力的屬性硬打過去。

15. 接著就只剩下最後一個道館龍道館了。打完惡系道館會發生劇情，但冠軍丹帝會跟你說他來處理，叫主角繼續挑戰道館就好，這就穿過隧道回到拳關市。在拳關市入口再一段劇情，然後就可以去道館挑戰奇巴納了。

+ 4 + 3 + 2

龍系道館任務以及和奇巴納的戰鬥都採用雙打規則，加上奇巴納經常使用改變天氣的招式，相性不好的時候有機會被殺個措手不及。

16. 打嬴奇巴納就集齊所有徽章了，過完劇情後坐火車去宮路市參加冠軍淘汰賽，要在10號公路自己走上去，路途也是相當短一下子就到了。宮門市十分大，有不少道具可以拾取及跟NPC拿取，建議好好逛一遍，然後就去競技場登記參加比賽。劇透是還不到冠軍上場的時候，放心參加吧！

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