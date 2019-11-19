【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 主線流程圖文攻略（一周目‧下）

【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略】在全球均極受歡迎的遊戲系列《Pokemon》（精靈寶可夢 / 寵物小精靈）最新作劍/盾 Sword / Shield 已經推出，相信一眾訓練員已急不及待在伽勒爾地區中冒險。以下送上主線圖文流程攻略一周目的最後一部份，助大家快速通關。

之前攻略請見上及中篇：

【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 主線流程圖文攻略（一周目‧上）按此前往【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 主線流程圖文攻略（一周目‧中）按此前往

17. 淘汰賽第一場是對瑪俐，第二場是對赫普，來到這裡玩家已經和他們打過很多次了，想必已知道應付方法了吧。瑪俐會將長毛巨魔極巨化，用鋼系或妖精系的招式可以輕鬆打倒牠。而赫普則會拿（必然是被你剋制的）御三家來極巨化，你知道要怎麼做了吧。

+ 11 + 10 + 9

18. 打嬴赫普之後第一日比賽結束，丹帝本身約好和你們吃飯卻遲遲不現身，結果陰謀開始浮上水面了，原來是那個一開始就讓人覺得很奸的會長秘書奧利薇的好事，會長和冠軍都在洛滋大廈裡，還封鎖單軌列車不讓人前往大廈。這時惡系館主聶梓出來救場了，他會幫助玩家前往大廈，首先要在廣場打倒會長秘書的手下三次（三次都在廣場內），戰鬥沒有難度可言，瑪俐還會一直為你加油上buff。

+ 7 + 6 + 5

19. 手下被打敗後會逃到車站，幾個工作人員封住車站不讓人上車，聶梓再次救場，即場開始演場會引起哄動，主角和赫普成功上車到達洛滋大廈。進大廈後就是漫長的戰鬥，進入升降機打三場雙打，然後在屋企和奧利薇戰鬥。奧利薇實力不弱，大意的話可是會吃苦頭。她使用的寶可夢有雪妖女、美納斯、焰后蜥、甜冷美后和灰塵山，沒有明顯的共通弱點，拿出全力應戰吧。

+ 18 + 17 + 16

20. 擊敗奧利薇後發現會長為了解決長遠的能源問題在策劃一些事（劇情上還不知道是什麼，但不用想也知是和闇夜有關啦），丹帝則叫你好好休息準備明天的冠軍賽。冠軍賽是由道館挑戰勝利（主角）以及各位館主進行淘汰賽，但沒想到正式比賽開始之前已成為妖精道館館主的彼特亂入，說就算要賭上職業生涯、無論如何都想再挑戰主角一次，以丹帝的性格當然會準許了，於是就再戰彼特。因為已成妖精館主彼特也是用妖精系的寵物為主，請準備好你的鋼系/毒系招式。

+ 3 + 2

21. 彼特雖然落敗但表現受觀眾肯定，結果引退之後原地復出，主角也稍事休息之後繼續淘汰賽，先後對上水道館館主露璃娜、格鬥系館主彩豆（盾的話應該就是對幽靈系吧）及龍系館主奇巴納。注意今次和奇巴納的戰鬥是單人制，而且不是所有寶可夢都是龍系了，一開始會先出煤炭龜（火山龜）。改變天氣戰術依舊，加上黏美龍實在很不好對付，最後會派出極巨化鋁鋼龍，如果沒有格鬥或地面系招式會很難應付，也不是說隨便打都能過。

+ 3 + 2

21. 打嬴奇巴納本來以為終於可以挑戰冠軍了，怎料又橫生枝節，原來是會長想借闇夜來永久解決伽勒爾地區的能源問題，結果當然是控制不住令闇夜在拳關市暴走了。冠軍丹帝認為自己有責任跑了去拳關市救場，主角和赫普回去微寐森林找傳說中的寶可夢的線索。

+ 7 + 6 + 5

22. 回去微寐森林，見到索尼婭在入口，一番討論和情報交換後覺得進入森林尋找傳說寶可夢是好辦法。進到森林最深處發現一座很有薩爾達氣息的祭壇，撿到了腐朽的劍（或盾），然後就回去拳關市幫忙。（居然可以直接叫計程車，不是人跡罕至的森林深處嗎？）

+ 9 + 8 + 7

23. 回到拳關市見到奇巴納，他說館主們已經把平民疏散好了，讓主角馬上去幫忙。一進競技場就見秘書奧利薇哭著求主角幫忙阻止會長，說會長在地下工廠喚醒了闇夜的夢可寶「無極汰那」，因而讓夢可夢們巨大化作亂更可能令地下工廠塌掉，請你快點去阻止會長云云，還說已經拜託赫普下去了（我靠這麼危險你不自己去求人幫你要不要臉）。到地下會見到輸給會長的赫普，只好由無敵的主角來報仇了。會長用的寶可夢都是鋼系，用火屬性攻擊可以把他打得不要不要的。

+ 14 + 13 + 12

24. 擊敗會長後上天台，冠軍已經準備捉住無極汰那了，但當你看到冠軍只是用最普通的精靈球來捕捉，便知道肯定要「出事」了，果然無極汰那掙脫了精靈球還炸飛了冠軍，只好由主角挑戰無極汰那。無極汰那等級60，屬性是毒和龍，地面、冰、龍和妖精屬性效果拔群，可用有這些招式的寶可夢來教牠做龍。注意無極汰那速度很快攻擊力也高，除非你等級很高或者用超高速的寶可夢，否則用血厚防高的寶可夢來打如焚焰蚣、拉普拉斯（背背龍）等來打比較好，不然被秒殺根本沒機會攻擊。

+ 6 + 5 + 4

25. 以為這樣就完了嗎？大Boss有二段變身可是基本啊，打完普通版就要打極巨版。戰鬥一開始時會無法使出招式，但無極汰那也不會進行攻擊，三回合後劍盾神獸帥氣登場出來救援，接著就可正常戰鬥了。四對一之下戰鬥十分輕鬆，隨便應付一下就好。擊倒無極汰那後可以捕捉。

+ 23 + 22 + 21

26. 騷亂告一段落，終於可以進行最後的冠軍戰了，記得將剛捉到的無極汰那放到隊伍裡（不用和NPC客氣！）。冠軍的隊伍編成不弱，等級在62~65左右，成員有堅盾劍怪（這隻是玩家PVP也常使用的強怪）、沒被你和赫普選中的御三家（筆者選了火所以丹帝的是千面避役）、雙斧戰龍、踏冰人偶、多龍巴魯托及噴火龍。而想當然噴火龍就是會極巨化的那位。龍屬性的對手只要換無極汰那出來放一個極巨炮就能解決，所以說最好把牠放到隊伍裡。（但因為浪漫的關係筆者最後用背背龍的極巨水流來打倒噴火龍了）

+ 8 + 7 + 6

27. 打敗丹帝，主角成為新的薪王...啊不對，是冠軍。當然系列傳統是打完冠軍故事還未完結，接下來請看二周目流程攻略。