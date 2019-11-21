11.21 Nintendo Day 任天堂之日 超任主機 PKM金銀 全部今日出世

11月21日原來是Nintendo Day ？（#任天堂の日） 原來任天堂有個習慣，喜歡在11月21日推出各種大作，比如超級任天堂主機、多款《Pokemon》及《Mario》都選在今天推出，稱今天為「任天堂之日」實不為過，即睇有咩經典。

任天堂之日經典作品圖集（點圖放大）

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今天也是伊貝之日！

11月21日被日本記念日協會正式承認為「伊貝之日」

日文1-1-1-2 硬來可以讀作（イーブイ），所以11月21日被日本記念日協會正式承認為「伊貝之日」。

歷年任天堂在11月21日推出的作品

1990年 超級任天堂主機推出

1990年 超任發售跟機作品《Super Mario World》，全球累積共賣出2061萬盒。

1990年 超任發售跟機作品《F-Zero》一款用上超任旋轉、放大縮細功能的模擬3D賽車。

1991年 超任《薩彌達傳說》是不少機迷首次接觸的Zelda。

1992年 已是超任年代，不過Gameboy 紅白機仍有新作，一款方塊遊戲《Yoshi Cookie》。

1995年 超任《Donkey Kong》系列用了一種「扮多邊型」畫面，當年大受歡迎，續集增加角色玩法更多。

1997年 Donkey Kong的好兄弟Diddy Kong原來在歐美推出過孖車式Racing Game。

1998年 震撼世界N64《薩爾達 時之笛》面世。

1999年 首隻有顏色顯示的GBC《寵物小精靈 金銀》面世。

2001年《大亂鬥》首次現身，這款GC版至今仍然是電競比賽的一款標準作品。

2002年 GBA《Pokemon 紅藍寶石》推出

2003年 Gamecube作品《小精靈競技場》，一款可以接駁GBA進行聯動傳輸，使用遊戲中的寵物進行對戰的家用遊戲。

2003年《Mario＆Luigi RPG》是由一批早期離開了SQUARE的製作人，自組公司為任天堂代工製作的半動作RPG。

2004年 帶來用筆篤篤篤打機社會現像的NDS主機，當年11月21日在歐洲發行。

2009年 第3代大屏幕薄主機Nintendo DSi LL面世。

2013年 雖然WiiU不算成功，其實《Super Mario 3D World》真是一款神作。

2014年 《紅寶石·藍寶石》3DS重製版，加入了X·Y的超級進化系統。