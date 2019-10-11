【三國志14】資料收集DEMO公布　先行試玩戰鬥、施政、地域內政

遊戲動漫
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《三國志 14》身為戰略遊戲迷或三國迷都必定會留意，今集預定於2020年才推出，但近日就率先推出收集資料及問卷調查用的DEMO版，FANS可以先玩為快。

KOEI TEMCO宣布推出可遊玩一部份內容的PLAY DATA資料收集版，目的是為了強化遊戲的AI部份，以及收集玩家意見。此DEMO為日文版，平台為WINDOWS PC - STEAM。限時提供的時間由10月11日至10月24日止。

PLAY DATA 收集版 DEMO，官方說明收集資料只會作改善遊戲用途（KOEI TEMCO）

今次版本比上次TGS展出的版本有更多試玩部份，除了遊戲的戰鬥，還可以玩到施政、地域內政、部份的計略等等。玩家將會控制曹操，於小沛開始展開戰略，面對由呂布統治的濮陽以及袁術統治的許昌。

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筆者查看Steam頁面，現時香港地區都可以下載到此DEMO版。雖然是日文但因為遊戲的漢字極多，應該難不到大家。值得留意的是此版本因為是要測試遊戲的AI設定，固此AI的難度設定較高，相信也值得大家挑戰一下。

（KOEI TEMCO）

KOEI TEMCO也舉行了小型活動，如果此DEMO下載數達到35,940，在遊戲推出時「正始政變」的收費DLC就會變成首兩週免費下載（3594的日文發音可以讀成三國志）。

三國志 14 DEMO 下載網 （STEAM）

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