【Pokemon Cafe】唔使去到日本！劍盾Shop & Cafe台北限定開幕

以英國為藍本所創作的「伽勒爾地區」為舞台，《寶可夢 劍／盾（Pokemon Sword/Shield）》是《寶可夢（寵物小精靈）》系列第 8 世代的最新作。玩家所扮演的主角將造訪各座「道館」，朝成為憧憬中的冠軍為目標，體驗屬於自己的冒險旅程，及盡情體驗捕捉寶可夢、與寶可夢共同生活的樂趣。

曼迪傳播旗下品牌 MyAnime Café 將於 12 月 2 日推出以《寶可夢 劍／盾》為主題的「Pokémon 劍盾 Shop & Café」。精心打造的輕食飲品、獨具特色的台日精品、最新遊戲體驗、「Pokémon GO」限定任務好禮，讓每位來到「Pokémon 劍盾 Shop & Café」寶可夢大師都能和寶可夢們進行一場歡樂派對。

台日連線零時差，限量精品同步入手！還有台灣限定杯墊等你來收集！

在「Pokémon 劍盾 Shop & Café」可選購各式可口飲品及美味輕食，像是擁有可愛伊布（伊貝）氛圍的摩卡牛奶、會讓人想到胖丁（波波球）的草莓牛奶、有著新夥伴淚眼蜥藍色調的柑橘可爾必思等，還可獲得專為寶可夢訓練師們量身訂製的精美杯墊，共有 12 款，等你來收集！

此外，台灣首賣限定商品，像是壓克力場景組、長門簾、暖心抱枕等高達將近百種商品，還有日本 Pokémon Center 商品更是粉絲不容錯過的另一亮點，僅在台灣專屬限定販售，各式各樣可愛造型的寶可夢精品讓你左擁右抱，成為寶可夢訓練師就是這麼容易！

+ 4 + 3 + 2

比卡超領軍！新的三隻冒險夥伴與你相約假日相見歡！

「Pokémon劍盾Shop & Café」營運期間，店內將設置《寶可夢 劍 / 盾》遊戲專屬體驗區，歡迎民眾前來體驗感受新一代御三家：敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥的可愛之處及極巨化寶可夢的魅力；甫推出即受到廣大寶可夢粉絲搶購的「寶可夢集換式卡牌遊戲（Pokemon Trading Card Game）」在「Pokémon劍盾Shop & Café」也有展示販售，歡迎前來體驗！

「Pokémon劍盾Shop & Café」也特別推出和《Pokémon GO》的合作活動，只要完成指定任務，就有機會獲得限定好禮，機會難得千萬別錯過！等你來參加！還有還有～這次皮卡丘（比卡超）將會帶著新一代御三家：敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥來到「Pokémon 劍盾Shop & Café」和大家粉絲見面哦！「Pokémon 劍盾 Shop & Café」將於 12 月 2 日（一）開幕，喜愛寶可夢粉絲們快揪好友一同前來搶先體驗！更多相關資訊將陸續公開，請密切注意 MyAnime Café官方Facebook。

※Pokémon劍盾Shop & Café - 餐廳資訊 地 點：台北市松高路12號 新光三越台北信義新天地A8館2樓 營業時間：11：00～21：30 國定假日前夕營業至22：00 ＊以新光三越台北信義新天地A8館營業時間為準

Pokemon 劍盾Shop & Cafe@新光三越台北信義新天地（MyAnime Café/Facebook）

※Pokémon 劍盾 Shop & Café x Pokémon GO 合作活動 活動時間：2019/12/2(一)~2020/2/6(四) 活動辦法： STEP 1. 活動期間至【Pokémon劍盾Shop & Café】開啟Pokémon GO捕捉寶可夢。 STEP 2. 領取入場排隊號碼牌等待入場。 STEP 3. 向服務人員出示遊戲捕捉成功畫面確認後，取得兌換券。 STEP 4. 憑兌換券至收銀台領取Pokémon GO Eco bag乙件。

Pokemon 劍盾Shop & Cafe@新光三越台北信義新天地（MyAnime Café/Facebook）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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