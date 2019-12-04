Switch《多啦A夢：大雄的新恐龍》公開　劇場馬拉松賀叮噹50年

【多啦A夢：大雄的新恐龍 Switch電影遊戲】多啦A夢（叮噹）誕生50周年，新劇場版《多啦A夢大電影：大雄的新恐龍》要等到2020年3月日本才正式上映，而以電影主題推出任天堂Switch遊戲亦是多啦A夢50周年計畫其中一部分；日前有零售網站已開始訂購《多啦A夢：大雄的新恐龍》Switch 動作冒險遊戲，並透露部分遊戲畫面及預定售價。

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繼《多啦A夢 牧場物語》後，另一款於任天堂Switch上推出的叮噹遊戲，分別在日本零售網站樂天（Rakuten）及YodabashI開始預訂，在兩個零售網站上亦流出6張遊戲畫面截圖，預定售價6,578日圓（連稅）；不過兩網的減價亦不同，以樂天減價後預訂價為5,920日圓，比Yodabashi的6,240日圓更平。遊戲預計2020年3月5日推出。《多啦A夢：大雄的新恐龍》遊戲亦是以《多啦A夢》劇場版系列第40部電影（日本上映日期為2020年3月6日），以大雄發現了家中的一顆恐龍蛋並孵化出兩隻小恐龍「小Q」和「小妙」開始，與多拉A夢、靜香、胖虎及小夫回到白亞紀展開遠古冒險旅程！

《多啦A夢：大雄的新恐龍》電影海報

多拉A夢電影節2月開催

「多啦A夢電影節2020」連續播放39套劇場版電影，為期約5星期 【TV Ashai截圖】

在《多啦A夢大電影：大雄的新恐龍》未上映前，日本東京 神保町劇場 （Jinbocho Kagetsu）於2020年2月1日起至3月5日，將舉行多拉A夢50周年活動之一：「多拉A夢電影節」。

據TV Ashai報道，電影節將播放由 藤子・F・不二雄 第一套叮噹大電影《大雄的恐龍》（1980年）開始到2019年3月的第39套劇場版《多啦A夢大電影：大雄的月球探險記》，連續34日欣賞一共39部電影作品，另外所有劇場版作品均為35mm菲林版本，是相當珍貴的電影欣賞機會，2月到東京旅遊的朋友不容錯過！