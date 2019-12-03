【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 路卡利歐出現位置及捕捉方法

【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略】捕捉各種稀有寶可夢、儲圖鑑是Pokemon系列一大樂趣，以下介紹劍盾中路卡利歐的捕捉方法。

捕捉寶可夢時強烈建議使用先機球（除非有針對屬性的球），成功率極高，真正快捷又省時，宮門市中央寶可夢中心有售。

路卡利歐出現條件及位置

路卡利歐只要在晴天（注意不是日照）時去美納斯湖北岸的徘徊寶可夢再生點就可遇到。注意就算天氣符合也不是100%出現，如果出現其他寶可夢時要先離開一點等寶可夢在畫面中消失後再接近「刷」到路卡利歐出來為止。如果等不到霧天想使用改變系統時間來決定天氣，晴天的日子為2020年5月1日。（具體方法及風險請見文末說明）

+ 3 + 2

至於進化前的形態利歐路則可以在冰雹（暴風雪）天氣的巨人帽岩遇到，只是普通出現，在草叢繞幾圈即可。由於利歐路進化成路卡利歐需要親密度，因此建議可用豪華球來捕捉。如果等不到冰雹想使用改變系統時間來決定天氣，冰雹的天氣日子為2020年2月1日。（具體方法及風險請見文末說明）

基本上稀有和強力的寶可夢（準神等）都只會在特定天氣下出現，如果不想等 / 等不及天氣自然轉變的話，可考慮使用「邪道」改變天氣，詳細方法及風險請見下文：

【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 控制曠野地帶天氣方法（邪道注意）

其他稀有寶可夢捕捉法：

【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 稀有寶可夢、準神捕捉法．持續更新