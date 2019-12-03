【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 班吉拉（班基拉斯）位置及捕捉方法

【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略】捕捉各種稀有寶可夢、儲圖鑑是Pokemon系列一大樂趣，以下介紹劍盾中班吉拉（班基拉斯）的捕捉方法。

捕捉寶可夢時強烈建議使用先機球（除非有針對屬性的球），成功率極高，真正快捷又省時，宮門市中央寶可夢中心有售。

*班吉拉（班基拉斯）是盾版限定的寶可夢，劍版玩家只能靠通訊交換或極巨戰才能入手。

班吉拉（班基拉斯）出現位置及捕捉方法

班吉拉也是在PVP戰中常見的精靈，通常是天氣隊中使用，很多人都會練的一隻以備不時之需。想捕捉班吉拉，只要在沙塵暴的天氣去沙塵窪地的正中間便可遇到野生的班吉拉。由於班吉拉是盾版限定的關係，劍版玩版在同樣天氣、同樣位置下會遇到杖尾鱗甲龍；如果因為錯過了初回特典或是買二手等原因沒能在早期拿到心寶鱗的話可以也可以在此直接捉杖尾鱗甲龍。

如果等不到沙塵暴想使用改變系統時間來決定天氣，沙塵暴的天氣日子為2020年4月1日。（具體方法及風險請見另文說明）

因為筆者只有劍版，故借用網路圖片。

劍版玩家則會遇到杖尾鱗甲龍

至於第二階段的沙基拉斯則可以在沙塵暴天氣的逆鱗湖捉到，由於是普通出現在草叢多繞幾圈就有了。至於基礎的幼基拉斯則是陰天或日照時在麒麟湖低機率出現，不過還是建議直接捉班吉拉或者沙基拉斯比較省事。

基本上稀有和強力的寶可夢（準神等）都只會在特定天氣下出現，如果不想等 / 等不及天氣自然轉變的話，可考慮使用「邪道」改變天氣，詳細方法及風險請見下文：

【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 控制曠野地帶天氣方法（邪道注意）

其他稀有寶可夢捕捉法：

【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 稀有寶可夢、準神捕捉法．持續更新