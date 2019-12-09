中國遊戲實名制強制執行　海外玩家無從登記　未來再無陸服玩？

【中國遊戲實名制】在2019年11月中國公布針對遊戲實名制新措施，至近日措施似乎正開始嚴格執行。除開始有遊戲強制要求所有玩家進行認證，認證系統亦已更新，過往經常使用的所謂「身分證產生器」及「張三李四」相繼失效。預料措施將影響所有遊玩中國大陸遊戲，即「陸服」的所有外地海外玩家。

中國政府在11月推出一項又稱為「電玩宵禁」的《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，限制青少年遊玩電玩時間。內容要求所有遊戲業者不得為未成年人在晚間10時至隔日早上8時提供遊戲服務，也明確規範未成年人平日遊戲時間不得超過1.5小時，假日不得超過3小時。

明日方舟是近日大熱的中國手遊之一，官方近日發出公告，要求所有玩家進行身分認證。（遊戲截圖）

12月31日後所有未經認證的新帳戶無法進入遊戲，意味所有海外新玩家都無法再玩明日方舟官方伺服器。（明日方舟官網截圖）

未經認證每天限玩1小時 如同強迫棄坑

近日措施正陸續在部分遊戲上嚴格實施，方法是透過實名認證功能，辨別玩家年齡強行限制遊戲時間。舉正在中國大熱的手遊《明日方舟》為例，遊戲在日前宣布，用戶必需完成實名認證，否則12月31日後將限制遊戲時間至每天一小時，同日後新創帳號更必需通過實名認證才可進入遊戲。

儘管遊戲早在剛開服時已要求玩家認證，但只限於課金購物時才需要，且也無需「真正的身分證」也能通過認證。不過自10月的一次更新後，所有「張三李四」玩家的認證全部失效，且也無法再用違規方法通過認證。

由於遊戲中的身分認證只限中國大陸的身分證，這意味着自2020年1月1日起，《明日方舟》將不接受所有海外玩家創新帳號，舊玩家也被迫只能每天玩一小時，如同強迫棄坑。

中國大陸有龐大的遊戲市場，政府為避免孩童「過分沉迷遊戲」因此推出強硬措施，限制遊戲時間。（VCG）

僅Bilibili接受海外申請

根據方舟的聯絡人表示，措施是因為「有太多家長投訴未成年人玩太多遊戲」所至，被迫強行實施實名認證。所有外地玩家均建議等待即將推出的日、美、韓或台服。

措施除了在官服外在Bilibili服上也會實施，但由於Bilibili有另一套的認證系統，亦接受外國人以護照，或香港人的來往內地通行證（俗稱回鄉證）申請，根據Bilibili的回覆，只要通過認證可以在12月31日後繼續正常遊戲。

Bilibili實名認證需要上傳證件照片，連同一張自己拿着證件的自拍照。這基本是所有中國大陸目前實名認證的必需程序，個人資料如實披露無遺。（Bilibili）

即使有大公司今天表示願意接受海外玩家登記，但不知道哪天措施再收緊，迫使企業取消海外玩家資格？（Bilibili)

措施會逐步推行至所有陸服遊戲上

根據業內人士表示，基本實名認證會逐步推行到所有遊戲上，只有個別廠商會願意接受海外用戶登記。Bilibili有來自台灣、香港及海外的用戶，公司亦已在日本等地發展，因此會接受外國玩家認證。但一般的遊戲公司，相信將難以處理海外玩家登記。

如此措施無疑會影響所有海外遊玩陸服的玩家，即使海外玩家願意給予個人資料用作實名認證，除部分由大企業發行，如Bilibili、騰訊或網易的遊戲外，其他的將可能無法遊玩。

過去韓國在網遊盛行年代實施網絡實名制，同樣要求必需有韓國身份證才能申請遊戲帳戶。不過在措施取消後，「淘寶帳號」已成過去，但沒想到類似的措施會在中國出現。未來要玩陸服，可能都需要淘寶買帳號才行。

因所有在中國提供的網絡服務，包括遊戲的伺服器必需強制設置在中國境內，令一些擁有國際服的遊戲也要另立陸服自成一角，中國遊戲界早已被隨離。遊戲實名制的措施將進一步令中國遊戲與世隔絕，不只境內無法連外，外界也無法連繫進來。