【Devil May Cry 手機遊戲 鬼泣:巔峰之戰】2017年時CAPCOM曾將經典動作遊戲《Devil May Cry》(惡魔獵人)系列的推出手機遊戲《鬼泣:巔峰之戰》(Devil May Cry: Pinnacle of Combat)計劃,宣布交由雲暢遊戲營運但《DMC》官方團隊負責監修;日前《鬼泣:巔峰之戰》的最新影片已經上架,並確定於2020年內推出iOS 。 Android版遊戲,現正接受事前登錄。

《鬼泣:巔峰之戰》(Devil May Cry: Pinnacle of Combat)由CAPCOM官方的Devil May Cry團隊親自監修,早於2017年已宣布交由中國海南省的雲暢遊戲營運;遊戲將繼承《DMC》世界觀衍生的遊戲舞台,並透露主角但丁(Dante)與維吉爾(Vergil)兩兄弟互不咬弦各走迴路。官方網站亦確定《鬼泣:巔峰之戰》將於2020年內推出,並接受玩家以手機號碼登記參加事前登錄,CAPCOM官方亦準備派送首輪封閉測試。

《鬼泣:巔峰之戰》開發中遊戲畫面【點圖放大】

事前登錄步驟【點圖放大】

《鬼泣:巔峰之戰》最新影片