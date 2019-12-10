【GGEN CROSS RAYS 】火線縱橫 最終關「復甦的傳說」攻略 隱藏機

【GGEN CROSS RAYS 攻略】今集仍然保留完成「基本故事」後追加最終Boss及最高難度的做法，現在就來分析最終關「復甦的傳說」的過版貼士及隱藏機情報。（文：N.芝村）

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今次最終BOSS，是《SD高達外傳》的合體騎士高達「騎士超越之龍」。

「完成基本故事後出現最終關→完成後追加自家版最終BOSS和最高難度」，這流程在今集同樣通用，該版要集齊全隱藏要素必須長期戰，而且辛苦得來的最終BOSS機和機師並不算強，必須「從低做起」慢慢升……

RPG祭壇的激戰今次最終BOSS，是《SD高達外傳》的合體騎士高達「騎士超越之龍」，場景是X型的RPG風格祭壇。四角的祭壇各有一部來自《高達創戰者系列》的「模型」。最低限度的過版條件，就是先將4部「模型」打倒，最後對付中央祭壇出場的騎士高達。

分佈四角迎擊敵機四大祭壇設有同一世界的敵機作為護衛，玩家不能走入花紋磚，只能佈陣等護衛及「模型」出戰。如果閣下和筆者一樣慣用會自動回復的游擊，只需留意攻防性能將全16機分佈在四角。除了《鐵血》實彈為主，其餘三世界後半敵機通常武器以BEAM為主。對《鐵血》準備VPS裝甲，其餘三角落準備防BEAM機作援防，即可擋下大部分通常武器損傷。

先清護罩和特殊武器如果要將4部「模型」收為己用，必須將該世界增援的全滅，才可對付「模型」。最終增援必定是該世界最終型態主角陣營，出場時配樂改變。本版敵機不會用地圖砲，可是增援當中包括「護罩性能強」及「特殊武器強」的對手，應用聯攻優先對付。以下是少許提示。

未「點睛」騎士高達

擊破四大「模型」後，沒點睛（沒有SD高達獨有的眼珠）的超越之龍出場。達成隱藏條件時，祭壇上追加四大主角機派生型，將這四部也打倒才可招募機師版騎士高達。敵人版HP高達80000，並且可以轉移突破包圍。加上全武器特殊屬性，打算完全清場的話，只能先以援防牽制。

激戰數小時的結果…