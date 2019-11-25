神還原HUNTER×HUNTER全職獵人「大岡」！日coser簡單炮製怒髮衝冠

眾人有生之年都未必看到結局的少年漫畫《HUNTER×HUNTER》，主角小岡因着恩師卡爾多慘遭貓女彼特殺害而悲憤黑化，強制成長為「大岡」一幕，大家應該印象深刻。「大岡」因為其「怒髮衝冠」一柱掣天的這型而成為一個meme，不少coser都力求還原，包括本文介紹的這位神人。

冨樫義博《HUNTER×HUNTER》不知不覺也畫了將近22年。在差不多10年前出版的第306回，小岡得知貓女尼飛彼特說出卡爾多早已死亡、無法被其念能力「玩具修理者」醫治的事實，因極端的悲憤和恨意而覺醒。

《HUNTER×HUNTER》2010年4月第306回，小岡爆seed成大岡：

2013-14年間動畫化：（點下圖放大重溫）

「事已至此，全都結束也無妨（もうこれで終わってもいい）」小岡無法壓抑對彼特殺死恩師的悲憤，面對眼前的仇人他懷着如此萬念俱灰的想法而捨棄念能力，強制使自己肉體急速成長為壯碩成年模樣，從而獲得極強大的力量，戰鬥力之高使「大岡」瞬間打死了強敵彼特。

由於身體快速成長（基路亞推測小岡獲得如此樣貌，起碼要經過數十年無間斷修練），頭髮生長至到達那樣的歲數才會有的長度，因此「大岡」的「怒髮衝冠」隨着氣而一柱掣天，造型經典網民瘋傳。Premium Bandai幾年前更為「大岡」推出了模型：

（點下圖放大解說）

可見coser要完全還原「大岡」造型，最大的挑戰必定在於那把衝天怒髮，既要夠挺拔又要有流動飄逸。日本一位coser「膝の靭帯のび太君@ゴンの人」（@yousannnn）本身是健身達人，一身肌肉起展超科，已夠晒條件扮「大岡」。為了還原那標誌髮型，他毫用上了充氣的招數！

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睇片仲搞笑：