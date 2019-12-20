Steam冬季特賣正式開始　聖誕新年假期前買齊Game慢慢玩

不知道各位玩家在近期接受了 Steam 多場特賣活動的洗禮後，錢包是否還撐得住呢？在經歷了萬聖節特賣、光棍節特賣、遠端同樂特賣以及秋季特賣後，相信各位也買了不少作品，但今年的錢包生存戰還未結束，因為今年的終局戰才在今日正式開打（？）。

Steam 冬季特賣已在今日正式開跑，截至 2020 年 1 月 3 號為止，大量遊戲都會推出特惠活動供玩家堆磚（？）。若各位認為自己的錢包都還有餘力可參戰且正在尋找值得收藏或是體驗的作品，近期在遊戲大獎奪下「2019 年度最佳遊戲」的《隻狼：暗影雙死》（Sekiro: Shadows Dies Twice）可說是個不錯的選擇。

【Sekiro隻狼 攻略】新手上路需知 死亡無法避免 玩家要堅強面對

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此外，在 2019 遊戲大獎上奪下「創新獨立遊戲團隊」、「最佳獨立遊戲」、「最佳遊戲敘事」、「最佳角色扮演遊戲」四項大獎的《Disco Elysium》也參與了本次的冬季特賣活動，若各位喜愛喜愛多線性劇情的 RPG 作品，該作也會是個不錯的選擇之一。

在本次的 Steam 冬季特賣中，Valve 也整理了不少名單方便玩家採購，像是依據系列所做的分類清單供粉絲玩家方便選擇，或是依據遊戲類型以及評價比例選出冷門佳作供玩家查看，有興趣的各位可別錯過啦！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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