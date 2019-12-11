精選2019年30大優秀好game　趁大減價入貨 長假期慢慢打

2019年快將完結，雖然今年的GOTY最佳遊戲沒有往年如GOD OF WAR對 RDR2、或者ZELDA:BOTW一錘定音那樣決定性，但今年的佳作好遊戲其實數量也不少。以下就精選出當中的30款，如果未玩的不妨補完，如有PC Steam版的話也不妨等下次大特價入手試試看： 30款精選2019遊戲簡介圖表（轆落下面還有相關攻略文章連結）

+ 24 + 23 + 22

以下作品依推出日期排序：

1. SUPER MARIO BROS U DELUXE 新超級瑪利歐兄弟U豪華版

平台：Switch

橫向過版式的Mario百玩不厭，買回來閒時輕鬆過關或者收集星星都是賞心樂事，喜愛高難度的亦有高速化及更難玩的Luigi模式。

2. ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN 皇牌空戰7 未知天際

平台：PS4/XB1/PC

距離《6》已經是事隔12年的作品，雖然整體是四平八穩沒有太大驚喜，但此類遊戲已買少見少，空戰迷或軍事迷必玩。

3. BIOHAZARD RE:2 生化危機2重製版

平台：PS4/XB1/PC

經典重製，改為背後視點但也重現了那種舊代的感覺，有策略的移動、資源管理與解謎，完成度高，毫無疑問是必玩之作。

4. KINGDOM HEARTS 3 王國之心3

平台：PS4/XB1

由《2》算起經過14年終於終結Xehanort的一集，動作爽快、迪士尼的世界與故事表現都非常出色，美中不足的是原創劇情草草收尾，以及難度大幅下降，不過也是值得一玩。

5. Metro Exodus 戰慄深隧：流亡

平台：PS4/XB1/PC

上作《Metro: Last Light》經過6年後的續作，玩法是單機線性FPS，彈藥資源缺乏下不時都要潛行暗殺。今集的故事演出不錯亦有結局分歧，更新後亦有繁中字幕。

6. Total War: Three Kingdoms 全軍破敵：三國

平台：PC

知名的策略遊戲終於來到了我們熟悉的三國時代，內政仔細戰爭亦大場面，就連海外的評價也是很高。

7. TROPICO 6 總統萬歲6

平台：PS4/XB1/PC

當一島之主的模擬遊戲，可任意管理自己的帝國與人民，有超過140款建築物亦有超多仔細的政策設定。評價極高但要留意官方未支援繁體中文，要從第三方添加。

8. DEVIL MAY CRY 5 惡魔獵人 5

平台：PS4/XB1/PC

知名動作遊戲新作，CAPCOM重組自家開發室而非外判，重新出發已經是可喜可賀。遊戲之爽快度、技術含量、挑戰性亦是一流，動作苦手亦可用自動連技，必玩之作。

9. 露露亞的鍊金工房／萊莎的鍊金工房

平台：PS4/Switch

因為兩作類似所以組合一起講（GUST一年出兩作…）。露露亞的鍊金工房的完成度很高，劇情與角色描寫都令人滿意，非常值得玩。而萊莎的鍊金工房勝在肉感的主角非常誘人，即時戰鬥系統亦煥然一新。

10. SEKIRO 隻狼

平台：PS4/XB1/PC

宮崎英高再挑戰新系統的高難度動作遊戲，戰鬥方式主軸是削減敵人耐力，令其體崩然後忍殺，而看準敵人的攻擊然後立即判斷如何反制，成為此作BOSS戰的極大樂趣。簡單而言是必玩之作。

11. DAYS GONE 往日不再

平台：PS4

末日世界的喪屍Openworld遊戲，雖然被部份海外媒體劣評，但事實上遊戲的遊戲性、故事、耐玩度都很不錯。尤其是面對數百隻的喪屍潮時，邊走邊找東西協助相當刺激。

12. Ys IX Monstrum NOX 伊蘇9 怪人之夜

平台：PS4

繼超高質的《Ys 8》之後，Falcom再打出漂亮一仗。《Ys 9》加入的異能動作、以及固有的各種技巧、60FPS令人玩得非常爽快，音樂、迷宮、劇情、世界觀設定等同樣出色。不想玩日文版，可等2020年2月6日中文版。

13. Bloodstained 血咒之城：暗夜儀式

平台：PS4/XB1/Switch/PC

惡魔城製作人五十嵐孝司（IGA）Kickstarter 眾籌作品，整體玩法與架構很有惡魔城月下之夜想曲的味道，只是畫面方面以3D製成。

14. Final Fantasy XIV Shadow Bringers 最終幻想14漆黑的反判者

平台：PS4/PC

神級吉田直樹P越做越成功的MMORPG，FF14今次的大型更新加入兩種新職業及新種族，亦有極多簡化操作的修正及方便單人遊玩的系統。推出後一致超高評價，再一次證明MMO是可以遊戲性、內容、劇情並重。

放錯珍藏的吉田P圖片了，是這張才對

15. FIRE EMBLEM THREE HOUSES 火焰之紋章 風花雪月

平台：Switch

待望的火炎之紋章家用機新一作，今作大改成校園育成，某程度上甚至比戰略成份還要重。遊戲難度偏低，不過分成三線的劇情各有各精彩，豐富而超耐玩。

16. ASTRAL CHAIN 異界鎖鏈

平台：Switch

白金工作室以桂正和作為人設的新IP動作遊戲，核心是一人控制主角+雷基恩的玩法，以鎖鏈來作出各種各樣的聯合攻擊。爽快得來易上手，遊戲亦有查案件的環節及極豐富的收集元素。

17. Catherine: Full Body 凱薩琳: Full Body

平台：PS4/PSV

早於2011年推出，題材獨特又充滿性誘惑動畫的方塊遊戲。Full Body是新的加強版，追加全新角色Qatherine亦有Safety難度。此作方塊遊戲相當有趣更成為EVO競技項目，Full Body也加有了網絡對戰的功能。

18. Monster Hunter World : ICEBORNE 魔物獵人 ICEBORNE

平台：PS4/XB1/PC

大家都熟悉的MHW ICEBORNE更新，加入轟龍、斬龍、碎龍、迅龍、雷狼龍，亦有冰呪龍、冥波龍等新魔物。未來亦會持續更新，無需多講也是必玩之作。

19. BORDERLANDS 3 邊緣禁地3

平台：PS4/XB1/PC

令人玩上癮的刷裝打寶FPS遊戲，裝備的數量、效果、豐富的技能等令人相當滿足。今作舞台改為多個星球，亦能控制很多其他角色，多人連線更是方便及充滿樂趣。

20. The Legend of Zelda: Link's Awakening 薩爾達傳說 織夢島

平台：Switch

經典的GAMEBOY復刻作，最傳統俯視角度玩法的Zelda。Switch版基本上也還原了昔日味道，解謎部份依然說明不足，容易令人碰釘。遊戲時數同樣不長，亦加入了自設迷宮分享的玩法。

21. CODE VEIN 噬血代碼

平台：PS4/XB1/PC

BANDAI NAMCO的God Eater團隊製作，日系動畫風類似Dark Souls式玩法的遊戲。此作的動作設定、劇本內涵、難度平衡等自然難以與神作Dark Souls相比，但遊戲角色、劇情演出、同伴系統等都做得不錯，喜愛Souls Like Game不妨一試。

22. 牧場物語 重聚礦石鎮

平台：Switch

GAME BOY COLOR 的經典復刻作品，除了一開始已經可以選擇男/女主角，遊戲還加入了很多新的道具、新的角色，更有新的婚姻對象包括湖中女神。喜愛牧場物語的話應該很滿意。

23. Call of Duty: Modern Warfare 決勝時刻：現代戰爭

平台：PS4/XB1/PC

Modern Warfare可說是最出色的Cod，今次此作就重新出發，用相同角色但不同的劇本描寫。除了業界頂級的畫面、戰爭場面、槍擊效果等，今集也大玩「Going Dark」。劇本除了惹起俄羅斯人強烈不滿外都算好評。

24. The Outer Worlds 外圍世界/天外世界

平台：PS4/XB1/PC

黑曜石娛樂以《Fallout 1、2》及《Fallout NV》班底打造的全新IP作品。遊戲充滿了傳統Fallout味，對白選項極多、角色成長自由，亦有很多黑色幽默事件。不過官方只有簡體中文沒有繁體，而且譯名頗奇怪，可能直接玩英文會比較好。

25. Luigi’s Mansion 3 路易吉洋樓3

平台：Switch

Luigi鬼屋新一作，每個樓層不同主題及BOSS，捉鬼的玩法有趣每層亦有收集元素，要找齊都要考考觀察力，當取了分身後更可一機雙打。此作亦有連線4人挑戰模式，齊心協力的元素很重難度不低。

26. PERSONA 5 ROYAL 女神異聞錄 5皇家版

平台：PS4

PERSONA自3之後恆例的加強版，P5R在加入了大量新元素，亦有新角色及原版之後的第三學期故事。不過今次加強版的黑幕沒有P4G那樣爆炸性，令部份Fans略感失望，而且遊戲也是Full Price。不想玩日文可等2020年2月20中文版。

27. Star Wars Jedi: Fallen Order 星際大戰 絕地：組織殞落

平台：PS4/XB1/PC

由開發Titanfall及Apex Legends的Respawn工作室操刀的第三身Star Wars新作，氣氛、劇情、動作等都受到廣泛好評，可以說是重振了EA的Star Wars遊戲。

28. Death Stranding 死亡擱淺

平台：PS4/PC

小島秀夫自立工作室KOJIMA PRODUCTION後的首個作品，開發經年終於要揭開神秘面紗。遊戲有一流的角色演出，而玩法是個送貨行山遊戲，考量地形、貨物、運送方法、工具等來使命必達。

29. 十三機兵防衛圈

平台：PS4

由GAME界藝術家團隊香草社Vanillaware推出之新作，開發多年終於見街。有別於以往的《Odin Sphere》、或《朧村正》，此作主要是ADV的玩法，以十三名主角不同角色講故事，但同樣在日本推出後已好評如潮。不想看日文，中文版則預定2020年春推出。

30. SD GUNDAM GENERATION CROSS RAYS SD高達G世紀火線縱橫

平台：PS4/Switch/PC

脫離UC世紀的G GEN新一作，四大家WING、SEED、00、鐵孤都份量十足，戰鬥畫面非常華麗，而且原作的再現度極高，想了解四大家的外傳漫畫/小說都非常合適。

EXTRA 番外追加：

新櫻大戰

平台：PS4

執筆時嘗未推出的12月作品，雖然畫面一般而且由久保帶人設計的女角，與舊系列藤島康介的實在相差太大。但劇情與動作部份可觀望，也有望成為良作。

THE ALLIANCE ALIVE HD REMASTERED 復活同盟 HD REMASTERED

平台：PS4/Switch

筆者私心加入的良作，3DS時期已經非常喜愛的JRPG作品。此作移植至Switch後畫質大幅提升，遺憾是角色都沒加入配音。此作劇情及系統都非常優秀，遊戲性很高，音樂亦很動聽，個人覺得更勝八方旅人，移植後亦加入繁體中文，沒玩3DS版的話不妨試試。

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