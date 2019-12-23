雷亞遊戲預告各遊戲更新訊息！《DEEMO II》宣傳影片首度露出

雷亞遊戲今（21）日以「RayarkCon LIVE」全球直播的方式，預告各款遊戲包含《Cytus II》、《Soul of Eden》、《Sdorica 萬象物語》、《MO：Astray》最新消息，並首度揭露新專案《DEEMO II》的宣傳影片。

全球玩家透過「RayarkCon LIVE」，除了回顧2019年精采的內容外，更接收到雷亞遊戲預告2020年各款遊戲重點頭條。

《Cytus II》曝光明年度新消息！暗示角色將有聲音演出

影片一開始就帶來《Cytus II》的消息，除了回顧精彩的2019年遊戲內容外，更首度曝光「2020 Cytus II」影片。該影片中除了預熱明年的遊戲進展，其中最大的驚喜是角色聲音演出，暗示著遊戲內容將可能內建聲優配音。

此外，《Cytus II》遊戲製作人張翔並回顧過去一年在台北、東京、廈門、首爾等地舉辦的《Cytus II》相關電競比賽，並預告將在2020年於更多地區舉辦比賽，其中更有可能包含了Nintendo Switch主機遊戲《Cytus α》的最新連線對戰。

《Sdorica 萬象物語》×《Cytus II》合作！角色搶先曝光

緊接著，影片中更預告了《Sdorica 萬象物語》將與《Cytus II》合作的消息。玩家將在近期看到《Cytus II》中的人氣角色PAFF、NEKO#ΦωΦ化身成為《Sdorica 萬象物語》的風格，並透過全新的聲優配音，釋放出極具特色的角色技能。

《MO：Astray》將登上Nintendo Switch主機！並推出全新遊玩模式

獲得全球玩家多數好評的《MO：Astray》在影片中，除了預告遊戲內的全新遊玩模式外，更於影片的最後埋藏彩蛋，暗示即將登上Nintendo Switch主機。

開發團隊信仰遊戲為了讓玩家可以在遊戲中獲得更多樂趣與挑戰，將於明年春季在《MO：Astray》中新增「計時模式」及「災難模式」。

明年春季在《MO：Astray》中新增「計時模式」及「災難模式」。（《MO：Astray》遊戲截圖）

「計時模式」將於遊戲中顯示遊玩秒數，並在關卡內顯示計時的起點與終點，透過特別設計的介面與機制，讓玩家有機會挑戰以最快速度完成遊戲的「speedrun」玩法，並與全球玩家一較高下。

「計時模式」將於遊戲中顯示遊玩秒數。（《MO：Astray》遊戲截圖）

而已通關過的玩家，將有機會在「災難模式」中遭遇更高難度的遊玩內容，包含數值、障礙物、謎題等都將有明顯的變化。雷亞遊戲總監李勇霆於影片中打趣表示，如同遊戲主角 MO 身處於險惡環境一般，玩家遊玩時將可以體驗到開發團隊把一開始發想關卡時的「惡意」放回遊戲內，將帶來的高強度挑戰。

而已通關過的玩家，將有機會在「災難模式」中遭遇更高難度的遊玩內容。（《MO：Astray》遊戲截圖）

《Soul of Eden》OP動畫部分釋出！預計於2020年上市

近四年的作品《Soul of Eden》也釋出了最新宣傳短片，內容剪輯即將上市的開頭動畫，釋出各種族的特色。

雷亞遊戲執行長游名揚也表示，目前遊戲正在加拿大、新加坡、馬來西亞、澳洲及菲律賓等地的Google Play上進行區域測試，在進行最終調整後，預計將在明年全球正式上線。



直播中最大彩蛋預告《DEEMO II》專案開啟

在「RayarkCon LIVE」的最後，雷亞遊戲更首度公開了最新專案《DEEMO II》的宣傳影片，表示已開啟這款遊戲的製作。

由「DEEMO II Teaser」及標題的設計中可以看出「雨」和「花」是主要的遊戲元素，而官方雖然沒有多做解釋，但影片的最後在車站後面的龐大怪獸，似乎也暗示著遊戲中的部分劇情。

隨著《DEEMO》剛過六週年、PS4主機遊戲《DEEMO -Reborn-》上市一個月、動畫電影的製作開始，《DEEMO II》專案的公開將給玩家帶來更多的期待。

《DEEMO II》專案的公開將給玩家帶來更多的期待。（《DEEMO II》遊戲截圖）

綜合以上各款遊戲的更新訊息，在2019年發布三款遊戲、在全球舉辦各項活動的雷亞遊戲也承諾所有玩家將於2020年，持續帶來更多精彩的內容。

+ 10 + 9 + 8

而在今天活動的最後ＱＡ時間裡，執行長游名揚等也在現場再次強調，在接下來的一年，除了將會繼續推出如《DEEMO II》等包括動畫、電影與遊戲在內的《DEEMO》相關新作進行外，也會針對《Cytus》推出更多的賽事與活動。而在《Implosion 聚爆》Android 10版本方面，由於當初是用比較舊的Unity引擎製作，沒辦法直接移到新版的引擎上推出，因此需要重新移植重製，目前預定於明年上半年可以推出，還請玩家期待。

另外除了既有音樂遊戲的開發外，接下來有機會，也會考慮嘗試新類型遊戲也說不定？但新類型的遊戲，勢必需要比較多的開發時間；另外在玩家們關心的概念店方面，繼韓國、東京的快閃店外，接下來也會考慮在各地區陸續推出快閃店，讓玩家們都可以入手自己喜歡的雷亞產品。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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