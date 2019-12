真人版電影《浪客劍心最終章》即將有得睇！分前後篇暑假先後上映

在今年六月的時候,真人電影版《神劍闖江湖(浪客劍心)最終章》拍攝殺青,原本以為將在電影三部曲就完結的作品,最後以與漫畫相同的篇章作結,也讓許多粉絲覺得相當欣慰。可說是演員佐藤健事業高峰的《神劍闖江湖》系列作,將會在《神劍闖江湖最終章》的上映再創造一波新的聲量。

(《神降闖江湖 最終章》宣傳海報)

由大友啓史導演、佐藤健主演的《神劍闖江湖最終章》將分為兩篇章,定名為《神劍闖江湖最終章 The Final》、《神劍闖江湖最終章 The Beginning》,於2020年7月3日及8月7日先後在日本上映。《神劍闖江湖 最終章 The Final》描述緋村劍心將與中國黑社會中執牛耳的武器商人「緣」展開一場大戰;《神劍闖江湖 最終章 The Beginning》則會交代劍心左頰上十字傷痕的由來。這兩部作品自2018年11月4日開鏡之後,劇組的足跡遍佈日本全國43個地方,總共進行了七個月以上的拍攝工作。

昨(20)日官方除了釋出概念主視覺之外,還公布其他角色的演員名單,不過除了明神彌彥一角換成大西利空以外,其他角色都是由原班人馬演出。前作在台灣也有相當不錯的討論度,期待今年夏天能與日本同步上映《神劍闖江湖 最終章 The Final》、《神劍闖江湖 最終章 The Beginning》兩部作品。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App,手機用戶,體驗更佳!精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送! 立即下載: https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO