Level-5新作《兆噸級武藏》公開！協力同樂型機器人動作RPG

日本Level-5目前正在開發中，預定於Nintendo Switch／PS4／iOS／Android等平台上推出的協力同樂型機器人動作RPG《兆噸級武藏》（メガトン級ムサシ，中文名暫稱），官方特地趁著上周末「Jump Festa 2020」活動的機會，公開遊戲世界觀、登場機體與人物等最新情報資訊讓玩家們確認。

本作為日本Level-5與週刊少年Jump雜誌共同合作，除遊戲外也將會預定推出動畫／漫畫等多娛樂平台的企劃新作。在遊戲中，玩家們將可以操縱集結地球科技結晶所誕生的超巨大機器人，與入侵地球的異星勢力進行對抗，或是透過線上多人協力來與朋友共同奮戰，體驗最刺激火熱的協力共鬥機器人動作戰鬥樂趣！

登場機體

在本作中，除了將會收錄武藏等機體讓玩家們使用操作外，玩家們還可以透過各種零件組合，發揮自己獨特的創意，來自訂打造自己專屬的最強原創機器人，也讓遊戲趣味性更加提升！

《兆噸級武藏》登場機體（《兆噸級武藏》宣傳圖片）

武藏（ムサシ）

集結地球技術結晶而誕生的最強巨大機器人，全長60m，是由三隻機體共同合體組成的合體機器人。除了一般型武器外，還可以從胸口發射必殺武器光束進行攻擊。

高迪亞（ガウディア）

擅長與敵人保持距離來進行戰鬥的支援型機器人。

火花人（スパークマン）

擅長接近肉搏戰的格鬥型機器人。

故事背景＆登場人物

在本作故事方面，描述西元2118 年，突然出現的神祕外星勢力「Dractor 托拉克達」（ドラクター），在短短幾天時間內就壓制整個地球，將地球變成這群外星人們的居住巢穴。倖存的人們，只能到濤有著強力防衛功能的居住設施「Shelter 避難所」（シェルター），尋找反擊的機會。而人們所能寄託的最後希望，就是名為「武藏」的兆噸級超巨大機器人，以及負責操縱武藏的三名兆噸級超級問題兒童——

罪孽深重的戰鬥狂「一大寺 大和」（CV 増田俊樹）

有著嚴重反社會精神人格的少年，只要握上操縱桿，人格就會立刻改變。擁有優秀的判斷力與反射神經等駕駛員適性。

無情的菁英「淺海 輝」（CV 斉藤壮馬）

冷酷無情的菁英份子，成績頂尖，性格冷靜沉著，毫無死角可趁機而入。

烈火的剛腕老大「土方 龍吾」（CV 武内駿輔）

性格急躁的熱血漢，在伙伴中是領頭老大一般的存在，雖然平常血氣方剛，但也有著很會照顧手下人的一面。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO