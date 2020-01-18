《Left 4 Dead 3》疑似開發圖流出！Valve 或重啟《L4D3》開發？

Valve 除了旗下的 Steam 遊戲平台而聞名於世外，早年推出多隻出色遊戲更得到玩家一置好評。同時，又因為其開發的遊戲只會去到第二代而令玩家又愛又恨，其中以《Left 4 Dead》系列最廣受玩家討論，要求 Valve 推出《Left 4 Dead 3》的聲音不絕於耳。近日，又有相關的消息傳出，到底 Valve 可以為玩家帶來喜訊了沒有呢？

《Left 4 Dead》系列

《Left 4 Dead》系列可說是把 4 人打喪屍遊戲推向高峰的作品，2008 年推出第一代《Left 4 Dead》後，當時在網吧佔過半的玩家都正在玩這款作品。次年即馬上推出《Left 4 Dead 2》，加入更多角色﹑武器和地圖後，再次擴大玩家人數。4 vs 4 的玩家對戰，讓玩家可以扮演喪屍，基本上對《Left 4 Dead》系列完全沒有投訴。

《Left 4 Dead 3》曾流出的開發圖（Google 圖片）

《Left 4 Dead 2》上年推出 10 周年，也推出和《Dying Light》的合作內容，不過玩家想見到的應該只有新作（官方圖片）

重啟《Left 4 Dead 3》？

Valve 曾在 2011 年開始製作《Left 4 Dead 3》，可惜在 2017 年 2 月突然叫停開發計劃，令《Left 4 Dead 3》推出日無限期延長。玩家以為不會再玩到系列第三部作品之際，近日一個名為「Valve News Network」的 Youtube 頻道上（專討論 Valve 遊戲的知名頻道），就公開了聲稱是《Left 4 Dead 3》的當時的開發圖片，並指出 Valve 有機會重啟《Left 4 Dead 3》，甚至和《Half Life: Alyx》一樣，推出《Left 4 Dead》VR 版。

▼▼放大下圖睇疑似《Left 4 Dead 3》開發喪屍圖▼▼

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《Half Life: Alyx》

近年，Valve 集中火力在另一款代表作《Half Life》中，不過新作也並非《Half Life 3》（到底 Valve 有幾討厭「3」），而是改為 VR 玩法的《Half Lifeː Alyx》。Valve 對 VR 裝置的要求極高，《Half Lifeː Alyx》的展示影片也能看到，不論畫面﹑操作和玩法都超越其他 VR 遊戲，對 VR 如此執著的 Valve 把《Left 4 Dead 3》帶入 VR 也不是沒可能。不過，目前都仍是「Valve News Network」的分析和估計，官方沒有任何表態，玩家們唯有繼續玩《Left 4 Dead 2》靜候佳音。

18/1 更新消息：

Valve 向 IGN 表示，他們看到有關《Left 4 Dead 3》的傳言，雖然在幾年前的確曾簡單探索過次世代版《Left 4 Dead》，但現在 Valve 絕無開發和《Left 4 Dead》有關的任何項目。經 Valve 這一棒打落玩家頭上後，基本上告訴玩家們不用再期望《Left 4 Dead 3》的來臨。

最新消息資料來源：IGN

資料來源：PCGamesn