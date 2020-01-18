【澳洲山火】消防員義務出勤對抗山火　遊戲界發起拍賣捐助行動

澳洲山火肆虐至今，萬計義務消防員冒著生命危險，日以繼夜與這場生態災難搏鬥。當地遊戲業界為了幫助這些人民英雄，發起慈善拍賣行動，拍品可以是遊戲本身，亦可以是相關的產品、教學、服務，迅速獲得全球各地的同行友好支持。

慈善拍賣由澳洲遊戲業界發起，借用Twitter為平台，以#gamedevsforfiries及#gamedevsforfireys這兩個標籤聯繫整個拍賣行動。（標籤意思為遊戲開發者救助消防員）。賣家在Twitter戶口貼文，註明拍賣的產品或服務性質，再在貼文加入上述標籤。有興趣的朋友可以留言出價，限時結束後價高者得。

這場行動一呼百應，許多開發商很快加入行列。最著名的是美國大廠Gearbox Software，拍賣旗下大作《邊緣禁地3》（Borderlands 3）的特別版套裝和簽名海報。

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澳洲遊戲業界之所以把捐助目標瞄準消防員，與當地消防體制有著莫大關係。以香港為例，消防員悉數是全職公務員，公帑支薪。除非有重大傷亡事故，香港市民一般無需捐款幫助消防員。

澳洲情況卻截然不同，許多消防員其實都是義務性質。以新南威爾斯鄉郊消防局（NSW RFS）為例，連月來每天派出約3,000消防員與山火搏鬥，當中只有約10%是受薪的全職消防員，其餘近90%都是義務出勤。這些義務消務員本身都是普通市民，出勤時不但要放下自己的工作，亦要獨自承擔相關開支。他們挺身而出面對大火的同時，亦很需要各方幫助支援。

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【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：澳洲消防員與山火搏鬥 遊戲業界發起拍賣捐助】

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