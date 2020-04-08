PS5 DualSense手掣 現真身 觸覺反饋取代震動 LR掣隨體驗自調阻力

次世代PlayStation 5 PS5主機控制器「DualSense」，在4月8日早上突擊公 突發公開真身。

「DualSense」外型更重未來感、線條比較硬朗，由單色換了雙色配搭，基本為白，在「雙菇」位置開始改成黑色，而發光條位置都跟DS4完全不同。但很可惜未如早前傳言，掣面觸控板會變成迷你屏幕。

大家都為新掣理所當然叫DualShock5，但Sony似乎想強調新掣以「觸覺反饋」取代單純的「震動體感」，所以名字放棄了Shock字。所謂「觸覺反饋」，即是雙手感受到的體感觸動變得更有質感，不再單純是「震兩震」，會更似駕駛汽車/單車、雙手從軚盤/手柄上感受到石仔路的跳動、或是泥濘啜著車輪時的遲緩感。(吹到咁大，好期待下一代《GT》賽車…)

按鍵方面，鋪排似乎無甚改變，但share掣的字樣被取消，新設定名為「創建/Create」按鈕，實際用途未公開。從側面圖看，似乎並沒有追加Back Button Attachment那款追加背鍵。

L2和R2按鈕追加「自適應觸發器(Adaptive triggers)」功能，比如射箭拉弓Hold得愈久，按掣會跟從情況加重/放輕的阻力，增添一分真實感。

最後，SIE表示「DualSense」將搭配PS5新技術「Tempest 3D AudioTech」，一款可針對耳機、電視喇叭、環繞音響作出調節，令玩家不戴耳機都有模擬3D音效的技術。此外，「DualSense」將有內建microphone，可以不戴耳機直接聊天，難道「DualSense」會內置喇叭做出3D聲？