PS5 價格﹑首發日公開？丹麥零售商曝光超貴價格　近 PS4 三倍？

【PS5】Sony 已公布了 PS5 的機能﹑硬件，不過對玩家來說更重要的價錢和什麼時候玩得，官方仍未給出明確的答案。近日，一間丹麥零售商列出 PS5 的價格和發售日，但他訂定的價格明顯超過玩家的預期。

疑似 PS5 首發價

Sony 的首席財務官 Hiroki Totoki 2 月曾指出，當時並未為 PS5 訂定價格，但很多玩家和外國遊戲媒體都認為，PS5 的定價大約落在 450-499 美元之間（約HK$3,489-$3,869）。原因是根據以往 Sony 對 PlayStation 主機的定訂，都幾乎是以接近成本價推出，以擴大玩家人數為目標，在遊戲和配件上獲利，而並不是主機。因此，就算 PS5 在硬件上有強大的升級，玩家也估計 PS5 的價格不會高於 PS4 太多。

PS5成本價曝光！SSD及光線追踪GPU推高成本 比PS4零售價貴幾多？

PS5 價格﹑發售日和遊戲都是玩家關注的內容，但目前仍未有官方消息（Google 圖片）

丹麥零售商開出 PS4 首發價 3 倍的定價（「føtex」網站截圖）

貴 PS4 近 3 倍的售價？

但丹麥零售商「føtex」近日在網站上標出的 PS5 價格，則與玩家的想法背道而馳，竟訂定售價為 6,989 丹麥克朗（約 1,043美元／$8,087），幾乎是 PS4 首發價的 3 倍，更寫到出貨日為 2020 年 12 月 1 日。當然在官方發布前，這個價錢只能當是一個估值，但為什麼「føtex」會開出如此誇張的價錢呢？原因或和新冠肺炎有關。Sony 早前已經向玩家大派定心丸，指出 PS5 會如期在 2020 年推出。但因疫情影響，大部分廠房的產品下降，在供應短缺的情況下，PS5 主機的首批主機價格的確有機會偏高，或「føtex」的定價可能是炒價。

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+ 5 + 4 + 3

不知名網都有得訂 PS5

出現 1,043 美元售價 PS5 的同時，一個名為「Play N Trade」的網站就以 395 美元價格開放訂購 PS5。價錢上應該是一個非常吸引和合理的水平，但是「Play N Trade」的網站非常簡陋，可信性成疑。而越接近 PS5 推出的日子，網上 PS5 收訂的情況也應該越多，玩家要小心留意該網站或零售商的信譽。

資料來源：gamerant﹑gamerevolution

網上對 PS5 外形的推測：