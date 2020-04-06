PS5首發遊戲陣容曝光！官方確認款款大作　仲有驚喜？

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【PS5 / PlayStation 5傳聞】PS5早前已公布logo、硬件和兼容部份PS4遊戲外等功能，而英國最新一期PlayStation官方雜誌（PlayStation Official Magazine），就推出了PS5特別版，確認了首發遊戲陣容，款款都令人期待。

（myfavouritemagazines）

英國新一期PlayStation官方雜誌推出了PS5特輯，封面大字標題寫上「GODFALL LEADS OUR…PS5」，並刊載了多款即將在PS5上發布的遊戲資訊。

↓↓↓ 官方確認PS5遊戲陣容 ↓↓↓

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據外媒報道，每一款遊戲在雜誌中都有專頁介紹，包括遊戲內容和與相關製作人訪問，以及講述PS5硬體性能如何令遊戲有更好表現，包括PS5重點SSD的支援。

不過，是次訪問未有提及遊戲預計售價、發售日期等資訊，FANS們要繼續等等了。

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資料來源：gamesradar

PS5價錢、推出日期、外形等傳聞整合

根據之前消息， PS5將會在2020年12月4日發售，定價499歐元（約4311港元），外形則有以下推測：

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Sony PS5官網亦更新了更多介紹，包括超高速SSD、集成定制I/O系統，支持光線追蹤的定制AMD GPU，以及3D聲效等，形容這規格可讓開發人員發揮最大創造力，建立遊戲新體驗。

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