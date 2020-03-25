PS5確認開售時間？Sony官網露玄機無懼新冠肺炎疫情20年內推出

【PS5 / PlayStation 5傳聞】新冠肺炎（武漢肺炎，新型冠狀病毒，COVID-19）疫情導致多地停工，早前有傳Sony PS5生產亦受波及，可能無法如期今年內應市，但Sony官方近日更新網站時，似為PS5推出日期打下強心針。

PS5 vs Xbox Series X規格大比併！PS5看似慘敗其實有殺着？

Sony上周公布PS5更多技術規格後，PS5官網亦更新了相關介紹，包括超高速SSD、集成定制I/O系統，支持光線追蹤的定制AMD GPU，以及3D聲效等，形容這規格可讓開發人員發揮最大創造力，建立遊戲新體驗。

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PS5 確定兼容PS4遊戲 採用客製SSD硬碟 披露部份技術規格

不過今次PS5官網更新最大亮點，就要重申了PS5會在2020年內上市。

（PS5官網）

其實Sony之前建立PS5官網時，已在當眼位刊出「PlayStation 5 is coming Launches holiday 2020」字圖，今次更新雖然稍稍改動了字圖，但仍然保留「PlayStation 5 is coming Launches holiday 2020」，重申PS5會在2020年內上市，對Fans來說無疑是喜訊。（或許無改變就是好消息了！）

PS5價錢、推出日期、外形等傳聞整合

根據之前消息， PS5將會在2020年12月4日發售，定價499歐元（約4311港元），外形則有以下推測：

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不過根據 Bloomberg 報道，由於PS5硬件短缺，以及使用 SSD、支援光線追蹤的AMD GPU，以及升級更快的RAM，成本價就已經約450美元（約港幣3495元），比2013年定價399美元的PS4（約港幣3099元）更高，未知最終定價會否比之前消息更高

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