任天堂告「偽」真人瑪利歐賽車 MariCar 侵權 最強法務部終極勝訴

由任天堂推出的《瑪利歐賽車（Mario Kart）》一直深受全世界玩家們的喜愛，就有腦筋動得快的廠商推出穿著角色扮演服裝，在街上開卡丁車的真人版《瑪利歐賽車》（マリカー），一度掀起熱潮，不少旅客紛紛前往朝聖並實際下去遊玩，但在 2017 年的時候，任天堂怒告廠商侵權，於是開始了長達 3 年多的法律訴訟。

日本知識產權高等法院在 1 月 29 日正式下達最終判決，宣布「MARI Mobiriti 開發」（MARIモビリティ開発，舊株式會社マリカー）敗訴，必須支付日幣 5,000 萬元的賠償金給任天堂，對此「MARI Mobiriti 開發」表示他們公司的主張沒有獲得法院認同感到遺憾，日後可能會繼續採取對應的行動。

+ 11 + 10 + 9

而任天堂也在官方網站上對於判決結果發表聲明，表示賠償金是對方進行不正當競爭所造成的部分損失，並命令被告暫停此類活動，這是為了保護長年以來任天堂累積的重要智慧財產權，會繼續對企圖侵權的廠商採取必要措施。

（任天堂官網擷圖）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO