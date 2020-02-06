高手在民間！玩家開發黑暗靈魂2光影Mod　畫面全面升級媲美戰神

遊戲動漫
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自從2011年《黑暗靈魂》（Dark Souls）推出後就成為在全球都相當受歡迎的遊戲系列，不過在2014年推出的系列第二集《黑暗靈魂2》因為各樣原因在粉絲是評價較低的一集；但是如果有了以下這個mod，「最差黑魂」的評價說不定會改寫。

網名為Stayd（推特ID：@Stayd3D）本職是光影美術師（Lighting artist）和圖像程式設計師（graphics programmer）在網上發表自己正為《黑暗靈魂2》製作一個「光影效果Mod」，名為「Flames of Old」（暫譯「遠古之炎」）。此Mod將會重新打製遊戲的光影效果和地圖表現，希望將遊戲的畫面表現提升至PS4級數。

另外他也提到此Mod將會包括一個獨立（但他個人十分推薦）的敵人位置重整mod，以求將遊戲一部份較為折騰人的地區較為一致和愉悅。

單看一張圖片未必太能理解這個Mod的驚艷之處，來看以下對比圖片（左圖為遊戲原版，右圖為玩家Mod版）：

注意Stayd並不單純是運用濾鏡和光線，還有為地圖增加樹幹等物件，非常有心。

從影片及他公開的圖片所見，此Mod的效果實在超卓，推特貼文亦已獲得一萬五千個讚好。同時他亦已表明此Mod將會完全免費，亦在Twitch上直播自己製作此mod的過程。

有見Mod公布後迴響甚大，Stayd寫了個簡單的FAQ，Mod會包括整個遊戲所有地圖，但不會在短時間在推出。

完全免費！（但就算要收錢我也會買就是了）

以製作黑暗靈魂系列故事解說影片聞名的Youtuber「VaatiVidya」亦有在推特上留言讚美此Mod的效果。

如果有興趣留意這個Mod的製作進程，可以到Stayd的Twitter或者Twitch頻道留意最新消息。

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