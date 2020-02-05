【武漢肺炎】任天堂亦中招！Switch生產量將減少　會送口罩予員工

隨著中國武漢肺炎愈演愈烈，不但在世界各地掀起一陣口罩／酒精搶購熱潮，就連許多企業也因此而受到波及，如今就連日本任天堂也宣布，這波武漢肺炎也對自家生產計劃造成影響!?

日本任天堂古川俊太郎社長表示，由於中國感染狀況嚴重，因此本來只要 1 月 30 日為止的春節休假，最後包括上海等地區都宣布延長至 2 月 9 日，而這樣的措施，也對在中國以 Nintendo Switch 遊戲主機生產製造為主的任天堂產生影響；古川社長更表示，如果問題長期下來，將會對 Switch 主機的出貨計畫造成影響。

不過，古川社長也補充，雖然主機生產量或許多少會因為這樣而減少，不過在銷售方面目前還看不到有什麼極端的影響，並表示將會針對在中國工作約兩萬名的同仁發送目前中國非常缺貨的口罩讓自家員工使用。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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