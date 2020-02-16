《Biohazard Resistance》RE:3同梱作　一對多線上對戰非常期待

日本 Capcom（卡普空）預定於 2020 年 4 月 3 日起，在 PS4／Xbox One／PC 等平台推出，與《惡靈古堡3》（生化危機3）最新重製版《惡靈古堡3 重製版》（Biohazard RE:3／バイオハザードRE:3／Resident Evil 3）同梱，主打一對多非對稱型對戰生存恐怖動作冒險的《惡靈古堡：反抗》（Biohazard Resistance／バイオハザード レジスタンス），官方特地公開本作關卡與登場人物等最新情報畫面讓玩家們確認欣賞。

《生化危機：反抗》為一款衍生自《生化危機》系列，主打一對多非對稱型線上對戰競技的生存恐怖動作冒險遊戲。玩家們在遊戲中將分成兩邊陣營，一邊飾演保護傘要阻止生存者們逃亡，一邊則是扮演生存者們，透過各種協力合作來逃出這座封閉的實驗設施。而在這次，官方除公開新關卡「賭場」與「廢棄遊樂園」最新畫面讓玩家們確認之外，還有保護傘的相關登場人物等最新情報，也要一併介紹給玩家們知道！

新收錄關卡

賭場（カジノ）

由三個區域所組成為了追求刺激的人們所推出的娛樂設施關卡。如今雖然杳無人跡，但許多機台如吃角子老虎機等依然都持續在運作著，在地板上也散佈著許多代幣，似乎暗示著這裡曾發生什麼不得了的事情，讓所有人故不得一切急忙逃命離開……

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廢棄遊樂園（廃遊園地）

位在拉昆市郊外，主打恐怖主題的遊樂園。目前則是廢棄狀態，有許多非現實與現實的怪物等待著玩家們的到來。

新登場人物

艾莉克絲．威斯卡（Alex Wesker／アレックス・ウェスカー）

這次實驗的主負責人，為了回應贊助自己的史賓賽卿的期待，不擇手段企圖讓實驗成功。為此不但自己親自執行實驗，並自行選出協力者來參與這次的測試。有著卓越聰敏的頭腦，往往能事先預估事情的發展，並在實驗者們即將造訪的地方設置好各種陷阱，企圖讓實驗者們受到感染。另外她還獨自開發了代號「Plant 42」（プラント42）的生物兵器「Yateveo」（ヤテベオ），並利用這次實驗機會將之投入進行實戰測試。

歐茲威爾．E．史賓賽（Ozwell E. Spencer／オズウェル・E・スペンサー）

保護傘總帥，對不斷衰老的生活感到厭惡，因此對艾莉克絲目前進行中，會給腦部帶來異變的實驗報告感到興趣，並開始執行實驗來打發無聊的生活。性格狡猾，不管在怎樣的情況下，都能做出最妥善的處理，對實驗者們來說是絕對性的威脅存在。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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