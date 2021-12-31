PS PLUS新年免費｜2022 年PlayStation 公開 2022 年 1 月份 PS Plus 會員3款免費遊戲名單：《女神異聞錄5 亂戰 魅影攻手》、《DIRT 5》、《Deep Rock Galactic》。由 2022 年 1 月 4 日起一個月內任 PS Plus 有效會員領取。



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《PERSONA 5 SCRAMBLE:The Phantom Strikers》女神異聞錄5亂戰:魅影攻手的日文版比中文版早4個月推出，在日本PS Store也提供了體驗版供下載試玩，以下率先同大家提供試玩後感。

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故事性極強 不一樣的無雙

雖然官方也有為此作標明「怪盜無雙」，但《女神異聞錄5亂戰》(下略P5S)與其他無雙遊戲確實非常不同，便是它原汁原味的RPG風格。體驗版由遊戲的序章開始玩起，一開幕便由Joker華麗登場並出Show Time，倒敘方式與對白都同PERSONA 5原作的開場互相輝映。Joker華麗的動作開場後，很快便踏入了的主線架構，講述主角在原作結束半年後再度回到四軒茶屋與昔日同伴團聚，這裡的日常部份與原作極為接近，可以去汽水機買SP回藥、打棒球等(體驗版沒開放)。劇情展開時眾人的搞笑對話與吐糟、玩家自選的脫線回話等，完全是大家都非常熟悉的原作風味。暫時所見與傳統無雙以「關卡」作為主軸的表達方式有重大的分別。

此作著重劇情，而且用原作方式表達

日常部份也與原作極似，今次還可去仙台

神秘少女 Sophia 在體驗版已登場，身世仍是謎，遊戲中也有很多這種 2D CG 演出

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別具一格的 WEAK倒地 > 總攻擊戰鬥

P5S的戰鬥也與傳統無雙很不同，首先它也有基本的正方鍵及三角鍵連技與特性，倒如□△是擊飛空中可以空中追擊、□□□□△是較易令人膽怯的攻擊、□□□□□△是大範圍回轉斬等，亦可按Dash作為攻擊Cancel。以上與無雙遊戲無異，但P5S還有幾個獨特的系統，其一是Persona(人格面具)的技能，可以耗用SP來使用，而且選擇時有停下時間的功能。像原作那樣，玩家可以針對敵人的弱點來用技能打Weak倒地，然後走近時還能發動「總攻擊」，一拚吸引周圍的敵人產生傷害。此系統非常強大，不過因為要消耗非常有限的SP，可想而知此作可能要像原作那樣，前期的日常要掃光汽水機的SP回復。而物理系技能就會耗用HP，但有機制是只要短暫時間不受傷，技能花費了的HP是會自動補回來，對動作遊戲有自信的話會有很大發揮空間。

基本的無雙式操作，再加Persona的技能及弱點系統

技能可以二段跳後才開，不同技不同範圍，另外看到敵人正在詠唱技能也要小心

打Down任何一個敵人便可總攻擊，吸引周圍敵人一拚收拾

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活用Persona切換、環境技、統擊

體驗版中能夠控制的只有Joker (正式版可控制其他角色)，眾所周知主角都是擁有寄宿複數 Persona 的能力。在取得其他 Persona 後，Joker 在戰鬥時可以隨時切換並針對弱點攻擊，而且連戰鬥時□□△及□□□△都會依選用的 Persona 而不同。原作中強力的銃擊也有呈現在P5S，可以直接按三角鍵使出，或者按緊L1進行舉槍狀態，此時亦會有停止時間的功能，可以準確地瞄準對銃擊WEAK的敵人來槍擊。同樣地也可玩異常狀態 > 打 Technical 的擊倒方法，當Persona左下的計條儲滿氣時更可出「Show Time」大絕。此作也加入了環境應用元素，按L2可像原作那樣進入怪盜視野，找出像燈柱、升降台這些可以互動的物件加以利用及攻擊。

像原作一樣不同Persona有不同技能及弱點屬性，戰鬥時有兩招連技也會不同

場地攻擊都很強力，引敵再活用可以節省不少技能消費

60FPS夠爽 戰鬥BGM改編夠熱血

P5S分別有PS4版Switch版，筆者以PS4 Pro試玩，設定中有提供「畫質優先」及「Frame Rate優先」，筆者以預設的後者來玩，就算出現極多的敵人也能目測維持到 60FPS，非常爽快。體驗版中的日常部份與採用了原作的BGM，但戰鬥部份的BGM包括《Last Surprise》、Boss戰《Keeper of Lust》等都有改編，更有幾首新歌加入，有玩原作的相信會十分有感覺。

PS4 版可 60 FPS 非常爽，Switch 版應該未必得

試玩小結：

今次P5S體驗版試玩長度只有約一小時多，講解完基本的系統已差不多結束，可惜是未能試玩到其他角色、以及未能玩到Persona合成的部份，也未知除了主線之外的其他遊戲內容。不過依體驗版而言，大概可以看到遊戲由劇情、CG演出到育成系統都非常紮實。暫時看來P5S是一款需要點策略性的無雙，不能夠由頭到尾的開技能，而是要管理好SP用量及使用時機、事前亦要育成好各種技能的Persona。對於玩開無雙的玩家來說可能是有點麻煩、不時停了時間選技能也降低了戰鬥流暢度(可能因此原因本遊戲只能1人遊玩)。不過對於有玩原作，不介意指令式RPG的玩家來說，這種RPG味更濃的帶策略無雙，可能更加新鮮及有趣。順帶一提此作是建基於P5結局的半年後，沒有採用P5R的故事，所以未玩皇家版也OK。

以上只是驗體版玩後感，與正式推出遊戲時可能有異

承接原作半年後，所以直接有她出場