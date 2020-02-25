好評獨立遊戲《Celeste蔚藍》盒裝版4月23日發售　特典版同步公開

【Celeste 蔚藍】由 Flyhigh Works 發行的 Nintendo Switch & PS4《Celeste 蔚藍》盒裝版，遊戲將於 2020 年 4 月 23 日發售，將有兩個版本：「普通版」和「特典版（回憶包）」，今日同步公開特典版內容物。

《Celeste 蔚藍》「特典版（回憶包）」包括主角馬德琳在登山途中與相遇的人們所拍的照片的實物「拍立得（即影即有）（6張）」，以及利用章節視覺圖製作的「明信片 （6片）」，建議售價港幣 338 元。而普通版建議售價港幣 248 元。

※特典版只限於亞洲地區一般通路發售, 日本地區只於B-Side Games store發售

《Celeste 蔚藍》是一款以女主角「馬德琳」為登上 Celeste 山頂峰為目標的 2D 動作遊戲。在 ，《Celeste 蔚藍》獲得「Best Independent Game （最佳獨立遊戲）」的殊榮，並在 Meticritic 上獲得 92 分的評分（滿分100分），在國內外都大受好評。

+ 11 + 10 + 9

主要操作方式是「跳躍」、「奔跑」和「攀爬」。看起來簡單但極具深度的關卡設計，即使出錯也可以立即重新開始，簡易的操作是遊戲的一大特徵。

在沿途上遇到的人們，以及他們攀登馬德琳山的目的等等，雖然與遊戲進展無關，但亦為故事部份增添不少的魅力。而豐富的關卡數量，每章都會出現全新的花招。如果只是過關已滿足不了你，《Celeste 蔚藍》所配搭的收集元素一定能滿足你！

產品資訊 遊戲名稱：Celeste（蔚藍） 開發商：Matt Makes Games Inc. 發行商：Flyhigh Works 香港代理 : Game Source Entertainment 台灣代理 : 傑仕登股份有限公司 遊戲類型：2D動作類 對應平台：Nintendo Switch™／PlayStation®4 發售日期：2020年4月23日 建議售價：通常版 HKD 248 / 特典版 HKD 338 遊戲分級：CERO A 遊戲字幕：簡體中文 / 日文 / 英文

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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