《Metro Exodus》EGS獨佔結束　Steam上架無懼爭議獲極度好評

Epic Games Store（EGS）的獨佔策略在 2019 年開始實施後，雖然是為不少遊戲開發商帶來相當充裕的資源，但也因為這項策略導致不少作品突然取消 Steam 平台的發行計畫，再加上種種爭議事件，進而讓不少玩家對 EGS 抱持著敵意態度，拒絕於該平台上購買或是由玩任何遊戲。

不過隨著 EGS 獨佔實行一年多的時間後，許多作品也在近期因與 Epic Games 的獨佔合作結束，開始於 Steam 台上推出，而其中在過去引起首波 EGS 獨佔爭議的《戰慄深隧：流亡（Metro Exodus）》也在近期正式於 Steam 平台推出。

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EGS 獨佔作品在過去都遭到了不少玩家的抨擊，也因此這類遊戲登上 Steam 平台後都會帶來不小的關注度。不過《戰慄深隧：流亡》在 Steam 平台所收到的評價並未因為 EGS 獨佔合作而受到影響，雖然多數的評語都出現了對 EGS 的不滿，但都還是給予遊戲的整體內容肯定，讓其於 Steam 平台上獲得了極度好評的成果。

Epic Games Store（EGS）的獨佔策略在 2019 年開始實施後可說是帶來不少風波（EGS圖片）

登上 Steam 平台且獲得好評的成果對參與 EGS 獨佔合作的遊戲開發商來說算是一個好現象，因為這也代表著多數玩家還是會以遊戲的實際內容和表現作為主要評斷點，不會因為與 EGS 有著合作關係而遭到各種不理性的負評轟炸。不過這也代表更多的遊戲廠商更為樂意加入 EGS 獨佔行列，對於玩家來說是好還是壞就有待後續的觀察了。《戰慄深隧：流亡》當前正在舉辦特惠活動，其中也推出了《戰慄深隧》系列組合包優惠活動，有興趣的玩家可別錯過了。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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