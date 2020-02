《羅德斯島戰記》改編遊戲《蒂德莉特的奇境冒險》體驗版3月推出

ACTIVE GAMING MEDIA 公司旗下品牌 PLAYISM 跟株式会社 Why so serious?携手合作,在株式会社角川協助下將累積發行 1000 萬份奇幻傳奇小說《羅德斯島戰記》迎來二次創作 2D 動作遊戲,以《蒂德莉特的奇境冒險》(Deedlit in Wonder Labyrinth)命名,預計於 3 月 13 日在 Steam 推出搶先體驗版。