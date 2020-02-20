《羅德斯島戰記》改編遊戲《蒂德莉特的奇境冒險》體驗版3月推出

ACTIVE GAMING MEDIA 公司旗下品牌 PLAYISM 跟株式会社 Why so serious?携手合作，在株式会社角川協助下將累積發行 1000 萬份奇幻傳奇小說《羅德斯島戰記》迎來二次創作 2D 動作遊戲，以《蒂德莉特的奇境冒險》（Deedlit in Wonder Labyrinth）命名，預計於 3 月 13 日在 Steam 推出搶先體驗版。
在日本以精靈和魔術等為世界觀的奇幻傳奇小說《羅德斯島戰記》累積發行數 1000 萬份和 55 萬份 OVA。在久違 12 年後直到 2019 年時發行新作品《羅德斯島戰記：誓約的寶冠》，決定將該系列中的精靈主角的「蒂德莉特」帶到 2D 動作遊戲，來說明空白時期的故事。
開發工作是由參與 2D 動作遊戲《東方月神夜》的開發者 Team Ladybug 制作。該遊戲在全球已售出 15 萬多份，並在 Why so serious?協助下進行制作。精美的像素圖為了更強烈帶出流暢的動作，僅是一個動作就用了 36 個不同圖形來精細的點畫出人物生動的表現。加上爆炸動感和機關的魅力，吸引指數超出指數的 2D 動作遊戲誕生。
遊戲故事
當蒂德莉特醒來時，發現身處陌生的地方。在探索期間遇上「吉姆」等朋友。到底這兒是哪裡？在精靈希魯芙和沙羅曼蛇的幫助下，蒂德莉特在這個迷之世界中到處尋找答案。
遊戲系統
發揮精靈力量，挑戰各種關卡
在遊戲中當玩家操縱蒂德莉特時，以精靈力量來突破各種關卡。途中必須作出正確的判斷，例如找出某處懸停來以抵禦特大強風襲擊等突發狀況。
通過「靈魂流」強化精靈
在擊敗敵人時所產生的靈魂流，操縱的精靈吸收後令等級提升，當精靈等級達到最大值時，HP 和 MP 等將自動回復，這股精靈力量將成為蒂德莉特的強處。
掌握操縱各種武器
戰鬥的時候可以自由活用劍，刀，弓箭等各種武器擊退敵人。武器不只用在攻擊上，也可以用弓箭來突破機關等，充分利用切換武器來遊玩增加樂趣。
本作品跟《東方月神夜》一樣以搶先版發布，根據玩家的要求回報來改善遊戲品質。完整版預計將加入原作眾多位主要角色登場，暫定設為六個不同關卡，在 3 月 13 日以搶先體驗階段先讓大家體驗第 1 關卡。完整版本計劃於 2020 年內完成，喜愛《羅德斯島戰記》的粉絲或熱愛動作遊戲的玩家們不要錯過！
【本文獲「gamebase」授權轉載。】
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