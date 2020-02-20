《羅德斯島戰記》改編遊戲《蒂德莉特的奇境冒險》體驗版3月推出

ACTIVE GAMING MEDIA 公司旗下品牌 PLAYISM 跟株式会社 Why so serious?携手合作，在株式会社角川協助下將累積發行 1000 萬份奇幻傳奇小說《羅德斯島戰記》迎來二次創作 2D 動作遊戲，以《蒂德莉特的奇境冒險》（Deedlit in Wonder Labyrinth）命名，預計於 3 月 13 日在 Steam 推出搶先體驗版。

在日本以精靈和魔術等為世界觀的奇幻傳奇小說《羅德斯島戰記》累積發行數 1000 萬份和 55 萬份 OVA。在久違 12 年後直到 2019 年時發行新作品《羅德斯島戰記：誓約的寶冠》，決定將該系列中的精靈主角的「蒂德莉特」帶到 2D 動作遊戲，來說明空白時期的故事。

開發工作是由參與 2D 動作遊戲《東方月神夜》的開發者 Team Ladybug 制作。該遊戲在全球已售出 15 萬多份，並在 Why so serious?協助下進行制作。精美的像素圖為了更強烈帶出流暢的動作，僅是一個動作就用了 36 個不同圖形來精細的點畫出人物生動的表現。加上爆炸動感和機關的魅力，吸引指數超出指數的 2D 動作遊戲誕生。

+ 3 + 2

遊戲故事

當蒂德莉特醒來時，發現身處陌生的地方。在探索期間遇上「吉姆」等朋友。到底這兒是哪裡？在精靈希魯芙和沙羅曼蛇的幫助下，蒂德莉特在這個迷之世界中到處尋找答案。

遊戲系統

發揮精靈力量，挑戰各種關卡

在遊戲中當玩家操縱蒂德莉特時，以精靈力量來突破各種關卡。途中必須作出正確的判斷，例如找出某處懸停來以抵禦特大強風襲擊等突發狀況。

通過「靈魂流」強化精靈

在擊敗敵人時所產生的靈魂流，操縱的精靈吸收後令等級提升，當精靈等級達到最大值時，HP 和 MP 等將自動回復，這股精靈力量將成為蒂德莉特的強處。

掌握操縱各種武器

戰鬥的時候可以自由活用劍，刀，弓箭等各種武器擊退敵人。武器不只用在攻擊上，也可以用弓箭來突破機關等，充分利用切換武器來遊玩增加樂趣。

本作品跟《東方月神夜》一樣以搶先版發布，根據玩家的要求回報來改善遊戲品質。完整版預計將加入原作眾多位主要角色登場，暫定設為六個不同關卡，在 3 月 13 日以搶先體驗階段先讓大家體驗第 1 關卡。完整版本計劃於 2020 年內完成，喜愛《羅德斯島戰記》的粉絲或熱愛動作遊戲的玩家們不要錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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