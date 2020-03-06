攻略 Switch Pokemon不可思議的迷宮救助隊DX 實用技巧小知識(上)

Switch Pokemon不思議迷宮救助隊 已經推出，系列相隔十五年再推出新作固然令不少Pokemon / 不思議迷宮Fans期待，而遊戲難度雖不算很高，但還有是有一些實用小知識和小技巧，掌握後可令遊戲進程更輕鬆。

本文分上/下集：這是下集的傳送門： Switch Pokemon不思議迷宮救助隊DX攻略 實用技巧&小知識（下）

1. 初始同伴選擇

遊戲一開始會對玩家進行一個類似心理測驗的問題環節，答完問題後會為玩家推薦主角小精靈，不喜歡遊戲推薦的也可自選。選完主角後就要選同伴，一樣是可以自由選擇。由於遊戲難度著實不高，屬性相剋也不像Pokemon本傳那麼明顯，基本上選什麼都不會有問題，選自己喜歡的組合吧。

另外雖然是日版遊戲，但是可選英文及多種歐洲語言。不過如果有玩開Pokemon遊戲，大概看日文會比較簡單吧（至少寶可夢的名字和招式名都會認得）。

如果有玩開Pokemon遊戲，大概看日文會比較簡單吧。

2. 去訓練場學操作、取道具

開始遊戲先跟同伴的指示跑兩三次地下城，很快就可解鎖Pokemon廣場（等如其他地城遊戲的城鎮）；廣場有商店、銀行等多種設施，但首先建議去一去下方的訓練場。在訓練場可進行「操作訓練」（まなびのくんれん），不單會教一些遊戲一開始沒提示的實用操作，更重要是完成這些訓練後有道具可拿。

建議去一去下方的訓練場。在訓練場可進行「操作訓練」（まなびのくんれん）。

順便介紹一些實用操作：

按實B+方向：與相隣同伴換位（如果單純按方向會變成推開同伴） 按一下Y：面向附近的敵人，在敵人位於自身斜角時尤其實用，不會因為想轉向而錯手移動了 按實Y+方向：轉換面向方向 按實R+向方：斜角移動

其中以斜角移動特別重要，在不少場合都會用到，除了可節省步數i.e.飽肚度之外，亦可騰出空間讓身後的伙伴上前攻擊敵人。

另外在訓練場可進行快速特訓（ほんきのくんれん），不過每次進入都需要消耗入場券。入場券可經委託或信箱獲得，如果發現迷宮的敵人強大很難時，不妨去訓練場刷一下等提升能力再挑戰。

+ 2

3. 必帶實用道具 記得帶石頭

在迷宮中如果全部成員都力盡倒下就會Gameover，玩家將會失去身上所有金錢和道具（放心保管在銀行和倉庫的金錢道具不受影響）。因此入地城之前最好做足準備，比較重要的是蘋果、PP藥和復活種子，回HP和解異常狀態的道具帶一兩個就足夠（早期來說異常狀態攻擊很少，就算完全不帶解異常也問題不大）。

特別推薦帶石頭（ゴローンのいし），出發前逛一逛商店見到就可買，地城中也會撿到。在道具箱中將石頭「登錄」（とうろく）之後，在地城中伙伴們就會自動對敵人投石攻擊，造成固定20點傷害，在遊戲早至中期是極之便利，可遠距離快速打倒敵人，節省大量戰鬥和探索的時間。

特別推薦帶 石頭（ゴローンのいし），出發前逛一逛商店見到就可買，地城中也會撿到。

另外最好帶一個「回家彈」（あなぬくのたま）在身上，效果是馬上從地城脫離且不會失去道具和金錢。雖然筆者玩到目前為止都未有真正Gameover危機，不過始終有備無患，帶一個在身上也不佔多少空間。

「回家彈」（あなぬくのたま）效果是馬上從地城脫離且不會失去道具和金錢。

4. 連結系統超重要 盡快連結招式戰力倍數提升

這個大概是本作最重要的系統。玩家可以在城鎮中將精靈的招式作出連結，連結後的招式會在一次攻擊中按順序連續使出（對你沒看錯，一次出幾招）；換言之玩家的攻擊力將以倍數提升，例如將4個攻擊技能連結在一起的話，一次攻擊就可打出4招，造成巨量傷害（當然所有招式都會消耗PP）。

雖說連結會有加快飽肚度減少速度的反效果，但是這反效果並不太明顯，多帶一兩個蘋果在身上已可解決，以之換取數倍攻擊力提升，絕對是想都不用想必須要連結。不用擔心是連結可隨時在城中解除，可多試試不同組合。另外是如果因為升級學習新技能而忘記了連結中的招式，連結會自動解除。

如果是4個接近技能，更可索性直接將4個技能都連結在一起，這樣基本上打什麼都是一擊秒殺

連結的基本原則就是將相同射程的招式連結在一起，由於一連結之後就只能以整套連結來攻擊不能獨立出招，如果將射程2和近戰的招式縛在一起，就會發生近戰招式打空而浪費PP的情況。另外也可以將Buff和Debuff技能排在前，攻擊技能在後，就能確保每次攻擊都可享受加成。

5. 盡快提升救助隊等級 委託記得集中一次過解

完成委託後會獲得救助點數，累積足夠求助點數後可提升求助隊等級，提升求助隊等級後可獲得增加同伴數量上限等好處，但最重要的還是可增加道具箱容量上限（很重要）；建議盡快刷上銅級（ブロンズ）便可將道具箱容量提升至40，這時就會鬆動不少。

出發前去佈告欄看看，如果同一個地城有大量委託，一次過接下來再跑一次該地城、一口氣完成多個委託就可快速累積求助點數。不考慮想收集精靈的話，層數越少、委託數越多就最好，跑一次地城希望最少都能解5~6個委託；如果是寶箱UP的地城就更理想。

更多心得和實用技巧請見下文：

Switch Pokemon不思議迷宮救助隊DX攻略 實用技巧&小知識（下）