攻略 Switch Pokemon不可思議的迷宮救助隊DX 實用技巧小知識(下)

Switch 《Pokemon 不思議迷宮救助隊DX》已經推出，系列相隔十五年再推出新作固然令不少Pokemon / 不思議迷宮Fans期待，而遊戲難度雖不算很高，但還有是有一些實用小知識和小技巧，掌握後可令遊戲進程更輕鬆。

本文分上/下集：這是上集的傳送門：Switch Pokemon不思議迷宮救助隊DX攻略 實用技巧&小知識（上）

6. 不用探索太多 盡快去下一層最實際

雖然地城每一層中都有道具可拾取，但其實不需要勉強自己撿光每一層所有道具才去下一層，因為從地面中拾到的道具絕大部份都是金幣（而且數量不多，都是20~50個不等）和普通消耗品（PP藥、HP回復藥等）。固然消耗品也很重要，順路 / 不遠的話當然要撿，但如果已經發現下一層的入口，只剩一個道具在地圖很遠的另一邊時，就最好不要花時間大老遠去撿那（很可能只是二三十塊錢）道具，直接往下層快快跑完地城再接委託更實際。

出口就在腳下時，一個半個道具就懶得專程去撿了

順帶一提遊戲的自動移動（L1）十分方便，電腦也會知道往下一層的入口（就算地圖上仍未看到），因此大部份時候用自動移動就可以了（中期開始有時會想手動操作來避開敵人，但使用自動移動的場合還是很多）。當玩家已經累積有一定程度的身家和物品後，可以去設定（按X再選設定）裡將自動移動的AI改為「階段優先」，以及將「自動衝刺」（ダッシュ）打開，就可減少很多冤枉路節省時間。

再說一個地城中的實用小技巧，就是原地不動按A的話，可以「過空turn」推進一回合（同伴們仍會自律行動）；主要用途是當知道敵人只有近戰攻擊時，可多利用此原地待機功能等敵人自己送上門讓你攻擊。

7. 營地和肥波球玉

隨著主線劇情，很快就會解鎖營地功能，而營地正是讓伙伴加入的必要條件：伙伴加入主要有兩個途徑，一是完成委託，二是在地城中解救小精靈，或在地城中擊倒敵人後低機率產生友情而加入我方。在地城中加入我方的精靈會跟隨行動和戰鬥，但如果玩家並沒有跟這隻小精靈相對應的營地(下文詳解)，在完成地城後該小精靈就會離去，不會正式成為伙伴。因此如果以收集小精靈為目的，就要多多開放營地。不過想當然的開放營地需要金錢，努力賺錢吧。

那何謂跟小精靈相對應的營地? 原來玩家可以去找肥波球，按「已發現的精靈列表」來檢視每一款精靈相對應的營地，如果有目標小精靈，使用此功能就可快速找出牠所需的營地了。

在肥波球處按「已發現的精靈列表」來檢視每一款精靈相對應的營地。

另外請盡可能攜帶道具「肥波球玉」（プクリンだま），在地城中使用肥波球玉後就可和肥波球取得聯絡，從而付錢開放營地，當在地城中遇到心儀的精靈但又未開放其對應營地非常好用。只是肥波球玉很不易入手，基本上都要從委託報酬獲得或是地下城中的商店隨機出現購買。

8. 強化道具不用太省 升能力道具只餵主角

隨著遊戲進程不時會獲得永久提升能力的道具，其中比較重要的是彩虹糖（にじいろグミ）。彩虹糖只能在營地中使用，對小精靈使用後會隨機提升其一點能力（HP或攻擊等），更重要是彩虹糖有一定機會令小精靈的特性變成「超級特性」（すごわざ），超級特性除了效果強力外，更是對全隊成員都有效，是相當強勁。

玩家早期會經信箱獲得3個彩虹糖，入手後請馬上去營地餵給主角食用，便可令其超級特性覺醒（應該是第一顆就會覺醒，不行的話說餵到覺醒為止）。而提升數值的道具也是全部餵給主角就可。

另外還有一些強化招式的道具，如提升PP上限、威力或命中等，注意本作的招式系統和Pokemon本篇有所不同，招式不單有熟練度和等級（越使用就會越強），而且熟練度和等級是所有精靈共用，例如你將電光石火練到2級，那麼所有伙伴所使用的電光石光都會是2級。而用道具強化的能力亦一樣是所有精靈通用。某程度上這可說是鼓勵玩家使用同一系統的精靈（例如我練了火焰放射，那自然是用3隻可使用火焰放射的精靈來得划算了），因此這類道具可計劃一下才使用。

例如這個命中藥可提升指定招式的命中率

9. 對付強敵時可多使用魔杖

在地城偶然可以撿到（或者在地城中的商店有時會賣）魔杖，魔杖是非常強力的道具，用途是對一直線上的敵人施加該魔杖的效果，例如束縛或是混亂等；其有使用次數限制（用完就會消失）。最重要是魔杖對強敵和Boss也有效，例如在對付Boss時先對牠放一個混亂，就可令整場戰鬥變得十分輕鬆。

10. 購買強力技能 戰鬥更輕鬆

主城兩個商人，綠色的賣道具，紫色的賣招式記錄，記得每次去主城時都要看看，因為不時會有強力的招式記錄出售，例如大字燒、破壞光線、終極衝擊等，一但學會了這些招式就可令本來已不高的戰鬥難度進一步下降。商店販賣的物品每次進入地城後都會更新，因此見不到想要的可以去刷，見到想要的可以先買下來。

如果招式記錄發光，就表示自己有可以學習該招式的精靈；對著招式按+號可顯示能學習該招式的精靈。

不過注意這裡的招式記錄和劍盾的一樣，都是使用一次後就會損壞，因此最好有計劃地購買和使用。