PS5更詳細規格消息曝光！兼容舊Game？遊戲商激讚：強到難以置信

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【PS5 / PlayStation 5傳聞】Sony（索尼）PS5預料2020年內推出，近日消息一浪接一浪，有獨立遊戲開發商爆料，形容PS5性能規格強大到難以置信，外媒亦傳出更多PS5規格資料。

最新一期官方PlayStation（英國）雜誌中，獨立遊戲開發商LKA工作室負責人講述對PS5看法，直指「難以置信」，令人興奮（incredibly exciting）。

令LKA工作室負責人詫異的，主要在PS5強大的附加圖形功能及支持光線追蹤的硬體架構。

LKA工作室負責人表示，他們努力讓遊戲盡可能在PS4上使用最高解析度的紋理貼圖，而PS5可以讓他們使用高達4096px/m的驚人紋理密度，遊戲畫面將在更高分辨率下更加細緻，感嘆「這是我們一直等待的畫面處理能力的最重大進步之一」。

PS5更多傳聞規格 有心跳監測兼容所有PS世代遊戲？

Sony至今除了公布PS5的LOGO及5個硬體功能，未有更多官方消息。

↓↓↓ 官方公布PS5 五大硬體功能 ↓↓↓

近日外媒則再傳出PS5新規格，包括CPU、顯示卡、記憶體等！【點圖放大】

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不過以上PS5規格及功能只屬傳聞階段，有待官方發布資料。其實SIE（Sony Interactive Entertainment，索尼互動娛樂）總裁Jim Ryan曾被問及PS5兼容問題，或許可從其回答中略知一二。

PS5真係兼容PS至PS4舊game？Sony有回應　原來PS5仲有超強功能！

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資料來源：inversemetro

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