仁王2 NIOH2 今川義元 BOSS攻略 弱點及招式解拆

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《仁王2/Nioh 2》今川義元作為遊戲主線的首個人型BOSS，難度實在不高。只需要了解清楚關鍵的大技防禦反擊，冷靜的走位及等他收招，便可安全安定的取勝。

基本要點：

今川義元會使用雙刀或薙刀作武器，以及召出象守護靈來使出雷屬性攻擊。基本的套路非常易捉，只需保持中距離，等他的攻擊揮空氣後，看準招式盡頭來反擊已經很安定，其雷系攻擊也不難迴避。最麻煩的是其霸體的紅光防禦反擊技。想安全點，只要適時收手便可，他沒擋格便不會使出。採用連技少攻擊力高的上段架式也是安定的方案。

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關鍵招式解說

大落雷

召出守護靈並大範圍落雷，在此關的中途大家都也學會了，就是直接跑走便可。

雷箭雨

向上射雷箭之後落下的招式，範圍很廣而且會連續落下十數枝，運氣不好翻滾也會被擊中，運氣好能在箭雨中間無事躲開。橫向的判定較多，最理想是向前或向後直接跑走。

散雷箭

橫向射出5枝雷箭，有機會在雷箭雨的準備動作時變招使用。如果距離夠近，箭未散開射角便越窄，夠近時可以橫翻滾避開至側面反擊。如果是遠距離看到此招，則可向前翻滾直入懷中。

雙刀突刺

雙刀中距離時常用招式，會儲氣並衝前突刺，距離不短，而且突刺後有機會追加一下斬擊。看清楚他有沒有準備斬多一下才反擊。此招可說是常用的送大禮招式。

雙刀亂舞

向前旋轉跳起突擊，落地後可能收招，也可能會再左右斬亂舞攻擊。斬擊次數多傷害亦高，完結一下硬直很大，冷靜看完再反擊就可。

薙刀一刀落

垂直斬落地面的攻擊，會產生小型衝擊波但是沒有攻擊判定，橫向移動便可避開。

薙刀反擊

使用時會將薙刀直立等待，此時攻擊他便會有閃身轉到側面並橫掃反擊。如果玩家的攻擊並非大硬直，仍有時間能夠翻滾避開。

薙刀勾擊

下斬後勾上來的攻擊，會左右來回勾一次，等他做完動作才反擊便可。

薙刀擒拿

發出白光後的斜斬，無法防禦的擒拿技，命中時也會有今川義元奸笑的大特寫。距離不算短，中距離走位時可能要稍微後退一下，或者向左方迴避。

大技 - 雙刀防禦反擊

雙刀擋格招式後有機會使出的紅光防禦反擊，起手很快，玩家如在攻擊硬直當中便會被擊中。因為屬連續攻擊，此時可立即翻滾或嘗試特技反技，成功時血換血的回報也很大。想安全點則如上文所述，每次攻擊都命中並適時收手，他沒有擋格攻擊便不會使出。

大技 - 薙刀三連掃

平時有機會使出，或者在防禦後反擊的薙刀大技，會斜斬一下之後連續兩下橫斬。除了特技反擊之外，讓他打完空氣再反擊亦可。

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