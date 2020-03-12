PS4《 仁王2 NIOH2 》波士Boss影片攻略 馬頭鬼 弱點及招式解拆

《仁王2/Nioh 2》作為遊戲首個BOSS，馬頭鬼的難度也設定得不高，出招速度慢及明顯，可以說是用來熟習基本操作的BOSS(事實上也是打完才出標題畫面)。

馬頭鬼弱點：火屬性

抗性：水屬性、雷屬性、妖屬性、毒、麻痺

基本要點：

馬頭鬼的招式起手慢而且硬直多，大技也是非常清楚直接，只要破解到關鍵的三連斬，其餘的便不難解決。因為左手擒拿技的關係，戰鬥時建議順時針向左面走位。馬頭鬼在精力歸零時的常闇化會毫無防備，是輸出的好時機。

關鍵招式解說

三連橫掃：

廣範圍的橫掃攻擊，最常用的一招。安全的打法是中距離向後退，誘使牠出完此招或連接大技時才反擊。如果第一刀便使用墊步翻滾到牠的身後，因為牠會繼續揮空，能有不少攻擊時機。如果精力充足是可以全部擋下，不過擋完也會剩很少精力，不太建議。如果有信心，可以用墊步的無敵時間來跳過三刀，不過時間掌握要準，不然很易掛彩。

轉身上昇斬：

在側面或背後時有機會使出的招式，馬頭鬼會俯身然後自轉360度揮刀。看到牠俯身時要準備用翻滾來迴避。

向後小跳斬：

正面時有機會突然使出的小跳斬，馬頭鬼用來調整位置之用，起手算慢也可以直接擋下。

左手揮擊/左手擒拿：

一招是揮擊，一招是無法防禦的擒拿技，後者出招前會顯示白色氣。兩招因為都是用左手短距離擊出(即遊戲畫面的右手邊)，所以向左迴避都能輕鬆躲開。換句話說打馬頭鬼建議是順時針走位。

幽靈放出：

放出有追蹤性靈體的招式，防禦的話會扣減大量精力，直接橫向跑走便可以。也可以至近距離用墊步迴避，能較快斷開它們的追蹤性。

地走劍氣：

常闍化時中距離常用招式，擊落地面使出直線劍氣，跟「幽靈放出」一樣可以墊步來躲開。

大技 - 大刀垂直斬

最常用的大技，有機會直接使出，或者在垂直斬的第二或第三下時使出。紅光非常明顯，起手時姿勢會向後扭，非猛系的注意不要太快反便可。

大技 - 連續垂直斬

常用的大技，會向前踏步連續垂直斬三刀。雖然有點像大刀垂直斬，但起手姿勢不會扭後，所以起手速度也比較快。通常第一下便特技反擊了所以很多時未必看到。

大技 - 馬頭突進

中距離有機會使出的大技，會頭部傾前做準備動作然後突進。因為前方有持續判定的關係，在迎面而來時用特技反擊便可。