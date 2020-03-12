PS4《 仁王2 NIOH2 》波士 Boss 攻略影片 煙煙羅 弱點及招式解拆

《仁王2/Nioh 2》煙煙羅作為主線第二關的首領，難度稍微比馬頭鬼提升了一點。尤其是霸體的緩慢連技，要求玩家看清楚才應對，不能急於進攻。

煙煙羅弱點：水屬性 抗性：火屬性、妖屬性、毒

基本要點：

煙煙羅的出招起手明顯，而且整體有規律性可循，只需要解拆到關鍵的閃身及連擊節奏，便可以安定的將之擊殺。煙煙羅在精力耗盡常闇化時會在前方產生龍捲風防禦，加上地面炎爆，連中兩邊會很麻煩。近距離時會有起手快的擒拿及跳起重壓，安全點維持中距離是不錯的方案。場內四條柱被牠擊中時會倒塌產生水屬傷害並打停牠，但要留意不要太貪刀。

關鍵招式解說

地爆炎

地面多處出現火印並爆炎，有點麻煩的招式，一不小心不幸一併中兩邊，直接被扣約900HP的重傷再加燃燒效果。安全方案便是拉遠距離，因為煙煙羅的硬直也極大，可以順便用一下水咒符、射箭或中距離武器。爆炎在牠身後的設置是較少，距離太近的話直接翻滾到牠斜後方，會比後退更好。

自走龍捲風

向前方產生3條至5條龍捲風，會慢慢旋轉推前。3條的向橫移動繞過便可，5條的會有空隙給你穿過。進取的也可以看準時機，直接向前翻滾，不過要注意煙煙羅下一招出什麼。

煙隱身

煙煙羅不時使出的閃身，之後一定會出現在玩家後方並進行各類撲擊。因為距離近的關係，最安全便是使用自動鎖定後，於閃身鏡頭一轉時後向後方翻滾，如是者任何撲擊都不會命中。

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撲擊/踢擊連技

煙煙羅的通常連技，也是最大空隙之處。有很多種類，包括踢擊>踢擊、撲擊>踢擊>撲擊>踢擊、撲擊>撲擊>撲擊等。撲擊可以向後移動避開，而踢擊可以橫移動避開，判定範圍很小非常易避。雖然連技很慢，但因為整個過程中牠也是霸體狀態，所以等牠踢完第二腳才反擊便可。

半身壓下

會直接使出，或在撲擊第一或第二下時連接使出的招式，前方圓範圍的落下攻擊，要留意衝擊波也是判定範圍。使出時動作明顯，因為後方沒有攻擊判定，近距離的話可直接翻滾到牠後方。

飛身重壓

整個跳起後重重壓下的一招，範圍比半身壓下大很多，後方也有判定而且傷害大。看到牠突後跳起時立即向後翻滾。

大技 - 大龍捲風

最常用的大技，產生大型龍捲風攻擊，出招時會大叫非常明顯，直接用特技反擊便可，留意非猛系不要太早反。

大技 - 接擊擒拿

近距離時會使出的招式，左手向下撲擊一下時發出紅光，然後第二下用右手180度橫掃擒拿。無法防禦，起手時機快的一招，一看到牠揮擊紅光便要立即特技反擊或向後翻滾。

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