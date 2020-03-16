PS4《 仁王2 NIOH2 》崇梟貓頭鷹 BOSS影片攻略 弱點及招式解拆

《仁王2/Nioh 2》崇梟是頭巨型貓頭鷹，懂飛的特性加上場中的設定，令此場BOSS戰相當難纏。但只需不貪刀冷靜面對，其實都可以安定的過關。

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崇梟弱點：火屬性、淨屬性

抗性：妖屬性、毒、麻痺

基本要點：

崇梟可說是最為麻煩的BOSS之一，除了不時飛上天無法近攻之外，爪擊的崩解值極高擋下會很危險，加上雙羽翼起手很快，貪刀很多時會被打慘。崇梟的三只眼可分別打爆，能產生硬直製造出輸出的時機，使用高打點的武器為佳。為了特技反擊崇梟的落下攻擊，比較建議使用迅的守護靈。

打爆紅色咒玉能令空中的崇梟倒地，不過打咒玉要看準時機

常闍時牠更會消除鎖定，一走遠便會難以觀察。加上常闍時會出現紅色咒玉不斷射怨靈阻礙，不冷靜點應對會令人打到很煩躁。紅色咒玉可以選擇性去打破它立即解除常闇，如崇梟在空中的話會立即倒地硬直，可重擊一下後脫離(牠起身會旋轉攻擊)。因為怨靈的傷害其實很低，而且把本體打到無精力時都會解除常闇，完全不理紅色咒玉也是不錯的方案。在場地中有兩個淨屬性的壺，崇梟怕淨之餘，能有效的削減牠的最大精力值，在常闇時不妨活用。

關鍵招式解說

勾爪/嘴啄

用爪或用嘴稍微向前勾/啄的攻擊，常常會二連擊。擋下的話會消耗大量精力，需要以橫移動/墊步來避開。在避開第二下時便可反攻，但為免之後有可能被拍擊，不宜太貪刀。

羽翼拍擊

分別揮動左右羽翼的橫向拍擊，有時兩下有時三下。因為出手很快，在側面時都會命中，距離太近時未必能橫/後迴避到，是崇梟性能最強的一招。雖然可以擋下來，但玩家在攻擊動作中便很難來得及，最安全便是養成不貪刀的習慣，時刻要警覺此招。

雙翼旋轉

自身旋轉揮動雙翼的360度攻擊，起手時崇梟會稍為俯身一下，一看到牠有此動作便要應對，另外在倒地起身時都會使用。因為本身都已經要提防羽翼拍擊，此招反而更易避開。

羽箭散射

舉起羽翼之後射出8枝羽毛，橫掃的範圍很廣，固此橫移動的話也會中招，因斜角度射的關係前後走位也有點風險。起手很快尤其是在地上時，最安定便是索性擋下來，一看到牠舉起羽翼便要做反應。

追蹤怨靈

舉起羽翼之後放出四個追蹤怨靈，落地位置會有常世效果。不同於馬頭鬼的連續型，崇梟的怨靈是分散射出，包圍的軌道較難簡單墊步迴避。直接跑走或擋下來也是不錯的方案。

空中模式

飛上空中盤旋的麻煩時刻，幸而攻擊非常有規律。都是羽箭散射>盤旋追蹤怨靈>(高機率重覆一次)>大技撞，變數只是有時會直接落地。懶一點只要擋下所有攻擊等牠撞下來便可，關鍵便是摸熟撞下來的時機然後特技反擊，這裡使用迅守護靈會簡單一點。

勾爪擒拿

動作有點像一般勾爪，但會發出白光的無法防禦擒拿技。因為一般勾爪都已經要橫墊步迴避，此招照做反應便可，威脅不大。

破壞光線

用第三隻眼射出紅色死光，威力極高而且直線範圍長，但一個橫墊步便可輕輕避開繼而反擊。

大技 - 急降下

跳上空中後發出紅光，快速衝下的大技，有時會在站立時直接跳起使出，而在空中模式時高機率在最後一下使出。基本上可以擋下或橫翻滾來避開，但建議練好迅守護靈的特技反擊時機，反到便可以令麻煩的常闇化快點解除。

大技 - 大怪鳥式

很少使用的大技，會雙翼向前齊拍順勢向後跳至空中，與急降下不同紅光會出現在站立時的腳部位。出手頗快但傷害低，不幸中招也沒大礙。